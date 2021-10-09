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處置非法移民 德州等10州長頒10大準則

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特與其他九位州長。（德州州長辦公室）
德州州長艾伯特與其他九位州長。（德州州長辦公室）

德州州長艾伯特6日連同其他九位州長，共同宣布全美面對非法移民危機的十點處置準則。艾伯特還另外宣布德州自身的十點準則，以因應移民危機與芬太尼（fentanyl）藥物濫用問題。十位州長以此大動作要求拜登主政下的聯邦政府正視邊界問題。

共同出席的包括亞利桑納、喬治亞、愛達荷、愛阿華、蒙大拿、內布拉斯加、俄亥俄、奧克拉荷馬、懷俄明的州長，與德州相關官員。州長在先前的會議中討論了如何共同處理移民問題，與吩坦芬太尼問題的解決之道，並擬出十項處置準則，要求聯邦正視。

準則包括：繼續實施美國法典第42卷的公衛規定；全面強化移民保護措施；完善邊界保護；停止捉了就放的移民管制措施；清除司法積案；恢復罪犯遞解出境；以聯邦資源根除人口與毒品販運；恢復與墨西哥、中美洲北三角國家的協議；讓有意越境的外籍人士清楚知道美國政策；增加邊界聯邦執法人力。

艾伯特另外討論德州的「孤星行動」，並提出他自己的德州十點應對準則：通過立法提供邊境維安額外的30億元；增派數千名國民兵與執法人員；建立德州自己的非法移民逮捕與監禁制度；撥款給德州版的邊境之牆；讓德州更容易起訴走私犯；簽署九項防杜人口販運的法案；立法將芬太尼製造與販運列為刑事犯罪；發布邊境各縣的緊急狀態；以行政命令限制非政府組織運送非法移民；在德州繼續執行「留在墨西哥」（Remain in Mexico）與第42卷的相關政策。

艾伯特強調，拜登政府開放邊境的作法已經造成南方邊界的極度混亂，更對德州與全美民眾構成安全威脅，所以德州必須挺身面對危機，以保護自己與美國其他州的安全。他說，在九位州長看過德州邊境的混亂局面後，對拜登總統的冒險政策有了更深的瞭解，因此他們要聯名向聯邦呼籲，不要再忽略邊界與社區安全了。

德州 非法移民 邊境

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