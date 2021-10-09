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德州生活成本低 吸引加州人紛遷居

編譯組／綜合報導
加州人為何搬到德州？（TEXAS.gov）
加州人為何搬到德州？（TEXAS.gov）

德州加州長期為了誰是老大而爭論不休，德州州長艾伯特甚至曾說，「別把我的德州搞得跟加州一樣」（Don't California My Texas!）。雖然往年數據顯示，兩州相互遷移的人數都不少，但是深究加州人為何往德州搬的最大原因是，德州的生活成本確實低於其他地方。

德州大學奧斯汀分校與加州史丹佛大學的聯合調查就顯示，加州的生活成本確實高出德州非常多，這也是就算是疫情來臨之前，每年就已經有5萬加州人選擇搬到德州，而且多半居住在達拉斯一帶。原因很簡單，拿房價來比就知道，加州57.8%的房舍要價高於50萬美元，但德州50萬元以上的房子只占7.8%，多數甚至不要20萬元。

另外，政治氛圍也是原因之一，加州與德州可說是政治光譜的兩極，不管治理、稅額、法規與新冠防疫措施，都算天差地遠。德州的所得稅低，但地價稅高，住宅保險比例也低；加州的所得稅高出很多，歲出也比德州高了60%。加州在治安、綠能、教育上花得更多，特別是K-12的學生。研究就發現，兩州差異最明顯的就是學力，加州完勝。

人口方面，德州是全美人口增加最為快速的州，最近的人口普查後，聯邦眾議院多了兩席。相對之下，加州人口持續減少，少了兩席。研究指出，兩州都有自己的長處，德州的人口與就業數據亮眼，加州的人均收入與生產總值持續增加。但對於加州人出走的原因，報告平淡地說，加州居大不易。

加州 德州 綠能

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