德州阿靈頓木景高中槍擊案 18歲開槍者已保釋

木景高中槍擊案引來大量執法人員高度戒備。（達拉斯晨報）

德州 阿靈頓的木景高中（Timberview High School）6日上午發生槍擊 事件，起因是學生之間的爭執，開槍的18歲學生辛普金（Timothy George Simpkins）在家人繳交7.5萬元的保釋金後，已經於7日出獄待審。

校園槍擊案再度發生，德州執法人員特別緊張，當天大批幹員趕到木景高中戒備，學生也全被疏散。校方事後決定，學校暫時停課到11日。

警方調查後發現，起因是辛普金與另一名學生Zacchaeus Selby口角，因此辛普金掏槍濫射，導致四人受傷。辛普金事發後雖曾一度駕車逃逸，但最後向律師陪同下向警方投案。

最新報導指出，15歲的男性傷者Zacchaeus Selby狀況仍然危殆，但25歲的英文教師Calvin Pettitt狀況已經穩定，他是為了調解而遭到槍傷。另一名女學生送院後已經離院，另一名傷勢不重，校醫包紮後已無大礙。

依據法院的拘捕令，辛普金面臨三項持槍的重傷害指控，保釋金定為7.5萬元，並由阿靈頓監獄 移往特倫特縣立監獄。不過家人很快籌出錢，讓辛普金得以出監。

家族代表發言的Carol Harrison Lafayette強調，辛普金在學校兩度遭到霸凌與搶劫，所以自己決定帶槍到校，但是家族並不認同他的處理方式，「只不過他的本意是自保，雖然方法用錯了」。

法庭紀錄則顯示，辛普金與重傷的Zacchaeus Selby一度發生爭執，但是後來雙方都冷靜下來，但是辛普金突然從背包裡掏槍射擊。一名證人說，應該開了三至四槍；另一名則說，聽到七、八聲槍響。

辛普金在羈押過程中行使緘默權，全程未發一語。警方事後在Grand Prairie街邊找到.45手槍，經比對後確認為凶槍。警方另外還在辛普金家中找到其他槍枝。