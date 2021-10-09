我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易高層再對話 戴琪：關切中國非市場作為傷害美企

美首認中國海軍軍力相當：有了戰略競爭對手

德州阿靈頓木景高中槍擊案 18歲開槍者已保釋

編譯組／綜合報導 
木景高中槍擊案引來大量執法人員高度戒備。（達拉斯晨報）
木景高中槍擊案引來大量執法人員高度戒備。（達拉斯晨報）

德州阿靈頓的木景高中（Timberview High School）6日上午發生槍擊事件，起因是學生之間的爭執，開槍的18歲學生辛普金（Timothy George Simpkins）在家人繳交7.5萬元的保釋金後，已經於7日出獄待審。

校園槍擊案再度發生，德州執法人員特別緊張，當天大批幹員趕到木景高中戒備，學生也全被疏散。校方事後決定，學校暫時停課到11日。

警方調查後發現，起因是辛普金與另一名學生Zacchaeus Selby口角，因此辛普金掏槍濫射，導致四人受傷。辛普金事發後雖曾一度駕車逃逸，但最後向律師陪同下向警方投案。

最新報導指出，15歲的男性傷者Zacchaeus Selby狀況仍然危殆，但25歲的英文教師Calvin Pettitt狀況已經穩定，他是為了調解而遭到槍傷。另一名女學生送院後已經離院，另一名傷勢不重，校醫包紮後已無大礙。

依據法院的拘捕令，辛普金面臨三項持槍的重傷害指控，保釋金定為7.5萬元，並由阿靈頓監獄移往特倫特縣立監獄。不過家人很快籌出錢，讓辛普金得以出監。

家族代表發言的Carol Harrison Lafayette強調，辛普金在學校兩度遭到霸凌與搶劫，所以自己決定帶槍到校，但是家族並不認同他的處理方式，「只不過他的本意是自保，雖然方法用錯了」。

 

法庭紀錄則顯示，辛普金與重傷的Zacchaeus Selby一度發生爭執，但是後來雙方都冷靜下來，但是辛普金突然從背包裡掏槍射擊。一名證人說，應該開了三至四槍；另一名則說，聽到七、八聲槍響。

 

辛普金在羈押過程中行使緘默權，全程未發一語。警方事後在Grand Prairie街邊找到.45手槍，經比對後確認為凶槍。警方另外還在辛普金家中找到其他槍枝。

德州 監獄 槍擊

上一則

全球最美城市 芝加哥排名第二

下一則

伊州新法未限採煤 學者：傷害環境不容忽視

延伸閱讀

年產45萬輛 特斯拉上海廠產量已超越加州

年產45萬輛 特斯拉上海廠產量已超越加州
馬斯克宣布 Tesla總部將從加州搬到德州奧斯汀

馬斯克宣布 Tesla總部將從加州搬到德州奧斯汀
聯邦法官下令暫擋心跳法 德州上訴

聯邦法官下令暫擋心跳法 德州上訴
女子持槍押人質 在遊民營地遭警開槍擊中

女子持槍押人質 在遊民營地遭警開槍擊中
東奧桌球賽後 林昀儒、樊振東可望11月德州再交鋒

東奧桌球賽後 林昀儒、樊振東可望11月德州再交鋒
馬斯克股東會宣布：特斯拉總部 從加州搬去德州

馬斯克股東會宣布：特斯拉總部 從加州搬去德州

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

2021-10-03 20:43
芝加哥警局宣布，槍殺外賣郎邵喬明的18歲兇嫌瓦特斯已經落網。(芝加哥警局提供)

射殺芝華裔外賣郎兇嫌落網 手法殘暴近距離開槍致命

2021-10-01 09:55
USCIS資源有限，中國籍印籍勞工等待綠卡時間愈來愈長，各界積極研究解決之道。(美聯社)

資源有限 中國、印度勞工等綠卡等到死

2021-10-01 13:12

超人氣

更多 >
CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國

CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國
華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢
眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬
美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點
首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手