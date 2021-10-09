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中華文化中心日照中心長者 鱷魚公園半日遊

休士頓訊
秋高氣爽，天涼好個秋，中華文化中心的日照中心舉行戶外郊遊，老人家們都玩相當開心。（中華文化中心提供）
秋高氣爽，天涼好個秋，中華文化中心的日照中心舉行戶外郊遊，老人家們都玩相當開心。（中華文化中心提供）

中華文化服務中心T.T and W.F.日照中心年長者們本周在Brazos Bend State Park鱷魚公園進行了一次短途半日遊。在遊玩的過程中，中心ESL英語老師一邊介紹周圍環境，一邊教授長者們公園內動物的英文名稱，寓教於樂。中心的年長者們在和煦的微風中有說有笑。

中華文化服務中心的T.T and W.F.日照中心於2019年建成並獲得德州成人衛生局許可證，由於疫情耽擱太久無法開業。終於在今年，日照中心盛大開幕，歡迎廣大年長者參與其中，享受晚年生活。

人不分南北，來到中華文化中心的老人們都互相照顧，相互扶持。（中華文化中心提供）
人不分南北，來到中華文化中心的老人們都互相照顧，相互扶持。（中華文化中心提供）

中華文化服務中心T.T. and W.F. Chao年長者日照中心的宗旨在為年長者提供一個安全及健康的日間照顧場所。長輩們藉由參與有意義的活動包括英文課、乒乓球、撞球、麻將、卡拉OK、健身活動、手工藝課程等等增強其身心健康，並幫助保持長者自主生活機能。T.T. and W.F. Chao日照中心每天皆提供各類保健養身課程，及娛樂、文化、社交活動。年長者在安全愉快的氛圍下互動，不但增進其身體健康及社交能力，亦豐富其精神世界，充實愉快地過每一天！

藏身沼澤的鱷魚探頭出來迎嬌客。（中華文化中心提供）
藏身沼澤的鱷魚探頭出來迎嬌客。（中華文化中心提供）

中華文化中心的日照中心服務包括：根據居住距離安排專車接送、註冊營養師設計中式早午餐和點心、提供多項年長者福利申請服務、全職護士提供長者健康評估和藥物管理。

更多資訊請查詢文化中心網站：www.ccchouston.org/Day Activity and Health Services或撥打713-271-6100預約參觀中心。

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