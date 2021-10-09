光鹽社系列健保講座 9日談如何申請

光鹽社定於10月15日Medicare開放申請，社區民眾如果有這方面問題可以利用機會來提出冋題選擇對你最好的保險 計畫，年長者紅藍卡 （Medicare），白卡(Medicaid ）和QMB輔助計畫介紹，申請及使用。

為了更好的向社區民眾提供健保、福利的申請及相關服務，光鹽社將在近期舉辦一系列健保主題講座，講座主題包括兒童、孕婦白卡，健保市場個人保險，和老人紅藍卡及其補充計畫。

第一次講座內容是關於年長者紅藍卡(Medicare)，白卡(Medicaid)，紅藍卡優勢計畫（Advantage Plan）和紅藍卡輔助計畫(QMB)的申請和使用。

哪些人可以申請紅藍卡？紅藍卡傳統計畫和優勢計畫有哪些區別？哪些人可以申請到紅藍卡輔助計畫來幫助支付Part B的保費？如何審視紅藍卡優勢計畫的醫療和處方計畫？對於一些既有疾病的申請人，如何選擇適合的保險計畫？

時間：10月9日（周六）下午2:00-4:00，講員：鄧福真博士是SamHouston State大學社會學系教授，光鹽社理事會前理事長，積極投入華人社區服務工作，同時也是聯邦政府健康保險市場資深導航員，州政府認證Medicaid/CHIP導航員。

Barbara Chang張茜平女士是聯邦政府健康保險市場資深導航員，州政府認證Medicaid/CHIP導航員。

講座會議信息：ZOOM網上會議鏈接：https://us02web.zoom.us/j/82334741704，或者電話撥打：+1 346 248 7799（Houston），會議號碼：823 3474 1704，本活動免費，開放現場問答，歡迎大家參加。