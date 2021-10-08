我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

幫助青少年藝術家圓夢 16日拍賣募款

【休士頓訊】
同學們展示將參展的畫作。（美國休士頓中國藝術中心）
同學們展示將參展的畫作。（美國休士頓中國藝術中心）

美國休士頓中國藝術中心」將於10月16日晚間7時「美國休士頓藝術中心」舉行青少年藝術展及青少年藝術品拍賣會。此次藝術展的目的，不僅為這些青少年藝術家提供一個展示作品的平台，並經濟援助青少年藝術愛好者們，進一步激發藝術熱情。

該活動是一項慈善拍賣以及募捐活動。與藝術中心合作的 INSPO 基金會，將籌集的募捐款用於協助那些對藝術懷著夢想，且需要幫助的青少年藝術家們。

藝術是一種通用的創造性表達方式。十年間，數以千計的青少年藝術愛好者走進美國休士頓中國藝術中心的大門，在這裡激發他們的藝術激情，為他們提供優質的教育和創作環境。INSPO 屬非營利組織，致力於讓貧困學生髮揮最大的學習潛力，為了這些懷著對藝術的夢想又才華橫溢的青少年。

青少年展是一項致力於展示青少年在視覺和表演藝術各個方面的才華的活動。該活動包括學生藝術展覽、學生藝術作品拍賣，和文藝表演等等。

主辦單位表示，此次是對所有人開放的慈善活動，希望學生藝術展，藉以協助籌集善款，詳情可參閱 https://arts.inspirepotential.org/。

青少年藝術展及青少年藝術品拍賣會宣傳海報。（美國休士頓中國藝術中心提供）
青少年藝術展及青少年藝術品拍賣會宣傳海報。（美國休士頓中國藝術中心提供）

美國 休士頓 拍賣

上一則

東奧桌球賽後 林昀儒、樊振東可望11月德州再交鋒

下一則

賀錦麗今訪新州 籲接種、推幼兒照護法案

延伸閱讀

「同心同行」中國畫展 灣區3畫家受邀線上展出

「同心同行」中國畫展 灣區3畫家受邀線上展出
疫情中關懷鄉親 羅復文訪台灣人中心

疫情中關懷鄉親 羅復文訪台灣人中心
8.3萬美元買到空畫框…博物館傻眼

8.3萬美元買到空畫框…博物館傻眼
芙烈達卡蘿自畫像11月拍賣 將改寫拉美藝術家紀錄

芙烈達卡蘿自畫像11月拍賣 將改寫拉美藝術家紀錄
下次見

下次見
法拉盛文藝中心執行藝術資助計劃紐約州藝術基金會賦予重任

法拉盛文藝中心執行藝術資助計劃紐約州藝術基金會賦予重任

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
芝加哥警局宣布，槍殺外賣郎邵喬明的18歲兇嫌瓦特斯已經落網。(芝加哥警局提供)

射殺芝華裔外賣郎兇嫌落網 手法殘暴近距離開槍致命

2021-10-01 09:55
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

2021-10-03 20:43
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
USCIS資源有限，中國籍印籍勞工等待綠卡時間愈來愈長，各界積極研究解決之道。(美聯社)

資源有限 中國、印度勞工等綠卡等到死

2021-10-01 13:12

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」