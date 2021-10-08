幫助青少年藝術家圓夢 16日拍賣募款

同學們展示將參展的畫作。（美國休士頓中國藝術中心）

「美國休士頓 中國藝術中心」將於10月16日晚間7時「美國休士頓藝術中心」舉行青少年藝術展及青少年藝術品拍賣 會。此次藝術展的目的，不僅為這些青少年藝術家提供一個展示作品的平台，並經濟援助青少年藝術愛好者們，進一步激發藝術熱情。

該活動是一項慈善拍賣以及募捐活動。與藝術中心合作的 INSPO 基金會，將籌集的募捐款用於協助那些對藝術懷著夢想，且需要幫助的青少年藝術家們。

藝術是一種通用的創造性表達方式。十年間，數以千計的青少年藝術愛好者走進美國休士頓中國藝術中心的大門，在這裡激發他們的藝術激情，為他們提供優質的教育和創作環境。INSPO 屬非營利組織，致力於讓貧困學生髮揮最大的學習潛力，為了這些懷著對藝術的夢想又才華橫溢的青少年。

青少年展是一項致力於展示青少年在視覺和表演藝術各個方面的才華的活動。該活動包括學生藝術展覽、學生藝術作品拍賣，和文藝表演等等。

主辦單位表示，此次是對所有人開放的慈善活動，希望學生藝術展，藉以協助籌集善款，詳情可參閱 https://arts.inspirepotential.org/。