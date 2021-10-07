疫情中關懷鄉親 羅復文訪台灣人中心

駐休士頓台北經文處處長羅復文（左二）偕中心同仁拜會台灣人活動中心，由顏綉俐（右一）導覽介紹。（駐休士頓台北經文處提供）

為關心大休士頓 地區鄕親近況，駐休士頓辦事處處長羅復文近日偕同休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳、副主任黃依莉拜會休士頓台灣 人活動中心，台灣人傳統基金會理事長葉耀元夫婦、中心主任顏琇琍及休士頓台灣同鄉會會長陳逸玲熱情接待。

當日顏琇琍為羅復文一行導覽，談起活動中心內部擺設的典故如數家珍，在她活潑生動的講解下，民主先進的努力和奮鬥躍然紙上。在場義工表示，疫情 期間雖暫無大型室內活動，仍提供場地給鄉親練打桌球及練歌。一流的桌球設施讓羅復文忍不住下場小試身手，與鄉親同樂；稍後他也到卡拉OK教室和鄉親一起對唱台語歌曲，短暫體驗閒適的退休生活。

據了解，台灣人活動中心成立於1991年，開設台語、華語、西語及英語等多項語言課程，提供卡拉ＯＫ、舞蹈、太極、瑜珈、氣功及桌球等體育活動，肩負傳承台灣傳統文化重責，是台灣鄉親學習、聚會、娛樂的好去處。

活動中心也是台美藝術家最佳的展場，中心內的雅彥圖書館珍藏藝術家葉郁如設計並獲休士頓市政府獎助的Talking Lantern，總統蔡英文、外交部部長吳釗燮及駐美代表蕭美琴大使皆曾在燈罩上留言。