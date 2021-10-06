僑委會推動華語文深耕學習

僑委會委員長童振源上任以來，致力於推動歐美華語文深耕學習。（本報檔案照）

中華民國僑委會委員長童振源上任以來，致力於推動歐美華語文深耕學習，以提供海外僑胞在無思想壓力下，自由學習華語文的平台，透過體驗台灣 文化及數位智能方式，讓學生在生活中學習華文。

僑委會近期積極推動在全美各地設立台灣華語文學習中心，整合台灣的師資推出各項比賽及活動，填補孔子學院陸續關閉後的華語文教學的缺口，讓更多人認識台灣。

童振源接受本報專訪表示，在歐美國 家設立「台灣華語文學習中心」，旨在提供主流人士學習特色華語的機會，該中心有四大面向，包括讓主流社會深入了解正體字、提供他們自由民主多元環境學習華語、透過台灣文化在生活中學習華語、並運用數位科技及智能教育 的方式傳授知識。

僑委會也將計劃以六大策略落實此項項目，其中包括培育歐美華語師資，引導僑校師長運用主流社會教學及教育方式教學、透過僑教中心擴增文化活動，讓更多主流人士透過參與，具體了解語言真正的意涵及呈現的意義。僑委會邀請學華語的青年到台灣參加營隊、語文班與觀摩團，直接體驗台灣的文化與生活，以增加國際華語教學交流，推動華語經驗分享。

童振源認為，像是華語歌唱比賽、僑教學校作文比賽等競賽，將可讓更多海外學生在僑委會建立的平台上交流，並可提高學生學習華語的興趣。另外，僑委會也打算提供第二語言的教材供僑校運用，未來計劃另外編攥成人使用的華語文教材。