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達福地區急難救助協會 舉辦新冠線上座談

【達拉斯訊】
達福地區僑界急難救助協會舉辦「後COVID時代的危機與轉機」線上座談。（孟敏寬提供）
達福地區僑界急難救助協會舉辦「後COVID時代的危機與轉機」線上座談。（孟敏寬提供）

達福區急難救助協會，為了讓僑胞們能更進一步的認識新冠病毒，特別於10月16日（周六）晚間7時，請到現任貝勒急診醫學系研究總監、TCU和UNTHSC醫學院的急診醫學教授的周浩昌醫生主講「後COVID時代的危機與轉機」。他將以其在醫學研究與實務經驗，對新冠疫情發展與疫苗功效作深入探討。

據統計，新冠病毒造成全球2.2億人染疫，而且這數字是每日劇增，同時病毒快速變異，讓人措手不及。世界衛生組織按希臘字母的順序來命名變異毒株，目前已經有了11種變異毒株在世界各地傳播。美國和挪威的研究人員發現，新冠病毒將永遠不會被消除，而是轉變為一種全球性地方病，那被我們寄予厚望的疫苗會有效嗎？第3針要不要打？注射後產生的抗體有效期限有多久？這等等的疑問，都一直深藏在大家的心中，達福地區僑界急難救助協會深知僑胞的需求，特舉辦此講座，希望透過專業醫生的分析，解答民眾心中疑慮。

免費線上(Zoom)同步講座，報名網址：ttps://forms.gle/deQTJ7Fetwe5dwps5。報名者將在課程開始前兩天收到Zoom線上鏈接和密碼通知。任何疑問或需要進一步的協助，請聯繫孟敏寬會長 E-mail: [email protected] 或 469-789-6858, 或 張志榮副會長 817-903-2581。

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