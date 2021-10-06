NASA「無限」 帶你體驗太空

美國國家航空暨太空總署（NASA）一個名為「無限」（The Infinite）計畫將啟動虛擬實境設備。（The Infinite）

在太空 是什麼感覺？從地球升空上銀河系是什麼感受？可以穿上太空服眺望地球嗎？休士頓 紀事報報導，自12月20日起，美國國家航空暨太空總署（NASA）一個名為「無限」（The Infinite）計畫將啟動虛擬實境（VR）沉浸式設備，在素有太空城之稱的休士頓(Sawyer Yards)登場，民眾將能親自體驗身處外太空的感覺。

Sawyer Yards佔地1萬2500平方呎的空間，是一真實大小國際太空站的3D複製場所。參觀者將可透過虛擬實境實際體驗升空，探索太空，甚至在太空上行走。

這項體驗於7月在加拿大蒙特婁（Montreal）首次亮相，由PHI Studio和Felix & Paul Studio聯合製作。他們在太空站進行為期三年多的拍攝計畫，共收集200多個小時鏡頭，生成「太空探索者：太空站體驗」（Space Explorers: The ISS Experience），是一近期獲得艾美獎 的虛擬實境系列。

Felix & Paul Studios聯合創始人兼「無限」計畫創意總監Felix Lajeunesse在記者會上表示，「對太空和未知事物的探索，是我們無窮無盡魅力來源」，「我們很高興將無限計畫帶到全球人類太空探索中心─休士頓，分享這個巨大、完全身臨其境的展覽，我們期待將成千上問人從地球送往太空，享受在太空的樂趣與奇蹟。」

該虛擬實境的重點不是太空文物，而是國際太空站中虛擬實境獨家內容。在「無限」計畫中，可探索太空站特別元素，也可感受森林間微妙的氣味，草地上觀星的記憶。