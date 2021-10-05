我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

宗教狂徒誘入汽車旅館 3人遭肢解

編譯組／綜合報導
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

華盛頓郵報報導，來自德州尤利斯（Euless）宗教人士桑柏格（Jason Alan Thornburg）將三人引誘至汽車旅館房間後殺害他們，將他們分解棄屍。但他解釋那些被害人被殺害是為祭獻。

日前因在燃燒的垃圾箱中發現被肢解的屍體後，41歲的桑柏格遭警方逮捕，被警方指控殺害三人，其中一人為42歲男子David Lueras，與兩名並未透露姓名的婦女。

據稱，桑柏格邀請他們進入他在德州的汽車旅館房間後進行殺害。他告訴警方，他的做法是「祭獻」，對另外兩起謀殺案也直認不諱。

桑柏格先前以談論上帝，表達幫助他人的願望聞名。

根據文件，桑柏格於9月17日邀情David Lueras進入他的汽車旅館房間後，遭桑柏格殺害。他告訴調查人員說，他認為Lueras應該犧牲，遂割斷其喉嚨，肢解屍體，將遺體放入塑膠箱。

兩天後，桑柏格決定再「祭獻」另一名女性熟人，割斷其喉嚨，肢解屍體。再隔兩天，又刺上一名女性，勒死她後將其分解。

警方稱，桑柏格將遺體運送到福遍市郊區一個垃圾箱，用火焚燒。

桑柏格並承認於5月在亞利桑那州殺害前女友與他的室友。

汽車 旅館 德州

上一則

新冠口服藥 專家：可降低重症率

下一則

未強制戴口罩 新州第6大學區250人確診

延伸閱讀

德州心跳法生效後 婦女湧向奧克拉荷馬州墮胎

德州心跳法生效後 婦女湧向奧克拉荷馬州墮胎

休士頓警學華文、訪中國城 與駐休士頓經文處趣味互動

休士頓警學華文、訪中國城 與駐休士頓經文處趣味互動
德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解
暫停心跳法？法官聽取德州vs聯邦政府激辯

暫停心跳法？法官聽取德州vs聯邦政府激辯
南加2萬人上街 聲援德州墮胎權

南加2萬人上街 聲援德州墮胎權
郵購墮胎藥需求增加 德州也要禁

郵購墮胎藥需求增加 德州也要禁

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

2021-09-28 13:07
位於芝加哥西區的真森小學，是一所學生只有300名的小規模學校。(真森小學臉書)

芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

2021-09-29 13:16
芝加哥警局宣布，槍殺外賣郎邵喬明的18歲兇嫌瓦特斯已經落網。(芝加哥警局提供)

射殺芝華裔外賣郎兇嫌落網 手法殘暴近距離開槍致命

2021-10-01 09:55
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

2021-10-03 20:43
USCIS資源有限，中國籍印籍勞工等待綠卡時間愈來愈長，各界積極研究解決之道。(美聯社)

資源有限 中國、印度勞工等綠卡等到死

2021-10-01 13:12

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
華男染疫亡 壽險竟無法兌付

華男染疫亡 壽險竟無法兌付
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵