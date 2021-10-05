宗教狂徒誘入汽車旅館 3人遭肢解

桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

華盛頓郵報報導，來自德州 尤利斯（Euless）宗教人士桑柏格（Jason Alan Thornburg）將三人引誘至汽車旅館 房間後殺害他們，將他們分解棄屍。但他解釋那些被害人被殺害是為祭獻。

日前因在燃燒的垃圾箱中發現被肢解的屍體後，41歲的桑柏格遭警方逮捕，被警方指控殺害三人，其中一人為42歲男子David Lueras，與兩名並未透露姓名的婦女。

據稱，桑柏格邀請他們進入他在德州的汽車旅館房間後進行殺害。他告訴警方，他的做法是「祭獻」，對另外兩起謀殺案也直認不諱。

桑柏格先前以談論上帝，表達幫助他人的願望聞名。

根據文件，桑柏格於9月17日邀情David Lueras進入他的汽車旅館房間後，遭桑柏格殺害。他告訴調查人員說，他認為Lueras應該犧牲，遂割斷其喉嚨，肢解屍體，將遺體放入塑膠箱。

兩天後，桑柏格決定再「祭獻」另一名女性熟人，割斷其喉嚨，肢解屍體。再隔兩天，又刺上一名女性，勒死她後將其分解。

警方稱，桑柏格將遺體運送到福遍市郊區一個垃圾箱，用火焚燒。

桑柏格並承認於5月在亞利桑那州殺害前女友與他的室友。