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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

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新冠口服藥 專家：可降低重症率

編譯組／綜合報導
默克新冠口服藥。（美聯社）
默克新冠口服藥。（美聯社）

默克藥廠（Merck & Co.）與Ridgeback Biotherapeutics公布可以減緩新冠病症的口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）。初步結果顯示，與對照組相較，感染五天內服用莫納皮拉韋者，重症與死亡風險降低50%。

聯邦食藥局（FDA）核准後，聯邦計畫採購至少170萬劑。口服藥普及後，初期或輕症患者每天服用兩次、為期五天，就能完成療程。不過，已經嚴重到必須住院者，口服藥的幫助很不明顯。口服藥的效力雖然低於目前的單株抗體療法，但是後者昂貴，且必須靠靜脈注射，徒增醫院人力負擔。

德州大學西南醫學中心的醫師James Cutrell表示，口服藥可降低住院率與死亡風險確實是一大進展，而且這是第一種初步證實可以有效抑制新冠惡化的口服藥，這對醫師來說非常關鍵，因為能避免患者嚴重到需要住院，就能減輕醫院很多壓力，讓醫院能夠保留更多資源應對已經惡化的重症病患。

德州大學阿靈頓分校的公衛專家Erin Carlson也說，口服藥不只能降低重症機率，還能改善病人的預後，縮短復原所需時間，也能讓因為新冠對肢體限制的程度更輕。但她強調，口服藥的出現，不代表疫苗就不需要了，預防重於治療，病症這種事不要碰到最好。

兩人的看法相同於史丹福大學感染學者Robert Shafer。他表示，口服藥改變新冠治療的整個方式，還能造福成千上萬的美國與全球民眾，因為他們經濟條件不允許他們接受單株抗體療法。

 

德州 美國 史丹福大學

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