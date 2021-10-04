休士頓僑界慶雙十 「太陽的孩子」熱映

羅復文（右五）及劉志忠（中）率與會來賓拉彩炮，為「寶島電影院」開場。（僑教中心提供）

去年僑界雙十國慶活動中「寶島電影院 」大放異彩，今年再次上演。10月2日在休士頓 華僑文教服務中心大禮堂熱鬧登場，播出台灣原住民 擔綱的「太陽的孩子」，由休士頓雙十國慶籌備會偕北一女校友會聯合主辦。

籌備會主委劉志忠及副主委劉美玲陪同駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文夫婦、副處長王韋龍夫婦、僑教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉、僑務委員陳健賓及美南銀行董事長李承穗等出席盛會，許多僑胞也早早進場搶佔一個好位置觀賞電影，氣氛高昂熱絡。劉志忠開幕致詞感謝駐休士頓辦事處、僑教中心及許多商家的大力支持，使寶島電影院能順利舉辦。

羅復文表示，在疫情期間能有電影欣賞是件幸福的事，感謝慶籌會及志工們的辛勤籌辦，也感謝駐處的台灣書院協助堤供影片，以及許多單位共襄盛舉贈送抽獎禮品，使活動更加精彩。陳奕芳說，「太陽的孩子」講述「愛鄉」的故事，「愛鄉」即「愛國」，在歡慶雙十國慶之際選播本片為中華民國慶生，彰顯政府重視原住民文化，鼓勵多元價值。

活動在與會貴賓一起拉響彩炮後開始，主辦單位採用200吋超大布幕投放電影，場面不輸正式的電影院。「太陽的孩子」於2015年發行，演員皆為原住民，故事講述原住民為照顧生病老父返鄉，發現田園荒蕪，留鄉重振家園的故事，內容愛家愛鄉，振奮人心，且深具環保意涵。

當天主辦單位為使活動多元精采，在僑教中心安排市集攤位，同時也動員義工為僑胞送上爆米花、台灣珍珠奶茶、懷舊鐵路便當等特色飲食，民眾都非常開心地享受一個愉快的周末夜晚。