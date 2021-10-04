我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

休士頓僑界慶雙十 「太陽的孩子」熱映

休士頓訊
羅復文（右五）及劉志忠（中）率與會來賓拉彩炮，為「寶島電影院」開場。（僑教中心提供）
羅復文（右五）及劉志忠（中）率與會來賓拉彩炮，為「寶島電影院」開場。（僑教中心提供）

去年僑界雙十國慶活動中「寶島電影院」大放異彩，今年再次上演。10月2日在休士頓華僑文教服務中心大禮堂熱鬧登場，播出台灣原住民擔綱的「太陽的孩子」，由休士頓雙十國慶籌備會偕北一女校友會聯合主辦。

籌備會主委劉志忠及副主委劉美玲陪同駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文夫婦、副處長王韋龍夫婦、僑教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉、僑務委員陳健賓及美南銀行董事長李承穗等出席盛會，許多僑胞也早早進場搶佔一個好位置觀賞電影，氣氛高昂熱絡。劉志忠開幕致詞感謝駐休士頓辦事處、僑教中心及許多商家的大力支持，使寶島電影院能順利舉辦。

羅復文表示，在疫情期間能有電影欣賞是件幸福的事，感謝慶籌會及志工們的辛勤籌辦，也感謝駐處的台灣書院協助堤供影片，以及許多單位共襄盛舉贈送抽獎禮品，使活動更加精彩。陳奕芳說，「太陽的孩子」講述「愛鄉」的故事，「愛鄉」即「愛國」，在歡慶雙十國慶之際選播本片為中華民國慶生，彰顯政府重視原住民文化，鼓勵多元價值。

活動在與會貴賓一起拉響彩炮後開始，主辦單位採用200吋超大布幕投放電影，場面不輸正式的電影院。「太陽的孩子」於2015年發行，演員皆為原住民，故事講述原住民為照顧生病老父返鄉，發現田園荒蕪，留鄉重振家園的故事，內容愛家愛鄉，振奮人心，且深具環保意涵。

當天主辦單位為使活動多元精采，在僑教中心安排市集攤位，同時也動員義工為僑胞送上爆米花、台灣珍珠奶茶、懷舊鐵路便當等特色飲食，民眾都非常開心地享受一個愉快的周末夜晚。

活動現場因應疫情，觀眾須戴口罩、保持社交距離。（僑教中心提供）
活動現場因應疫情，觀眾須戴口罩、保持社交距離。（僑教中心提供）

電影院 原住民 休士頓

上一則

醫師楊洪浩演講教亞裔防肝癌 小心乙型肝炎

下一則

休士頓警學華文、訪中國城 與駐休士頓經文處趣味互動

延伸閱讀

橙縣僑胞慶雙十國慶 熱情舉辦升旗禮

橙縣僑胞慶雙十國慶 熱情舉辦升旗禮
紀念辛亥革命110周年 洛城僑界瞻仰孫中山革命遺址

紀念辛亥革命110周年 洛城僑界瞻仰孫中山革命遺址
駐休士頓經文處長羅復文投書 挺拜登「全球團結」

駐休士頓經文處長羅復文投書 挺拜登「全球團結」
松年學院慶雙十花藝展 成果豐

松年學院慶雙十花藝展 成果豐
演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世
休士頓台大校友會 歌舞慶雙十

休士頓台大校友會 歌舞慶雙十

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

2021-09-28 13:07
位於芝加哥西區的真森小學，是一所學生只有300名的小規模學校。(真森小學臉書)

芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

2021-09-29 13:16
芝加哥警局宣布，槍殺外賣郎邵喬明的18歲兇嫌瓦特斯已經落網。(芝加哥警局提供)

射殺芝華裔外賣郎兇嫌落網 手法殘暴近距離開槍致命

2021-10-01 09:55
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

2021-10-03 20:43
USCIS資源有限，中國籍印籍勞工等待綠卡時間愈來愈長，各界積極研究解決之道。(美聯社)

資源有限 中國、印度勞工等綠卡等到死

2021-10-01 13:12

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台