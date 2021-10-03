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數千人達拉斯集會 抗議SB 8法案爭取生殖權

編譯組／綜合報導

數千人2日聚集達拉斯市中心，抗議德州近期通過嚴格的SB 8「德克薩斯心跳法」。

當天的抗議集會，是數百場計畫與華府「全國婦女遊行」（national Women's March）同時舉行的全美各地抗議集會之一。德州近期通過的SB 8法案，是抗議者和演講者焦點。

這場全國性集會發生的前一天，司法部在奧斯汀一位美國地區法官面前爭辯，指德州幾乎完全禁止墮胎是違憲的。該部門說，SB 8法規定懷孕六周後墮胎視為非法，但懷孕六周的時候，許多婦女並不知道自己懷孕，這違反最高法院受予墮胎權的先例。

當天達拉斯集會，數千人擠滿大街花園公園（Main Street Garden Park），許多人拿著標語，上面寫著「讓我們談談子宮裡的大象」、「我愛墮胎者」和「我的陰道，我的選擇」等。

大約十多名反墮胎抗議者，也在UNT達拉斯法律中心前表達不同訊息。「你們是假基督徒」一位拿著擴音器傳教士告訴集會者，他們注定要下地獄。現場還有人尖叫，稱示威者從不知道死亡。

Richardson說，她幾年墮過胎，雖知道墮胎不是正確選擇，但她開車去集會，支持其他人獲得墮胎手術權。「我支持我的生活，支持世界其他地方人的選擇」。

反對墮胎者則在商業街（Commerce Street）來回高聲喊叫。雙方情緒高漲，但過程保持平和。

墮胎 德州 遊行

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