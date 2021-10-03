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美福藥局 為民眾打輝瑞第三針

記者封昌明／休士頓報導
主辦單位邀請德州女子大學的義工到場為民眾施打疫苗。（記者封昌明／攝影）
主辦單位邀請德州女子大學的義工到場為民眾施打疫苗。（記者封昌明／攝影）

美福藥局10月2日遵照美國CDC疫苗委員會(ACIP)於9月23日通過有關緊急使用Covid疫苗加強針的建議，與光鹽社、中華文化中心等義工團體，在該中心老人日照中心為民眾接種輝瑞(Pfizer)加強針(Booster)，美福藥局負責人喻斌率該藥局主任藥師呂岳勳及全體員工到場為民眾服務。

呂岳勳藥師表示，根據CDC的規定，他們今天只能施打輝瑞第三加強針，若要接種莫德納(moderna)或強生(J&J)疫苗的人們可能再耐心等待一下。為了民眾安全，今天他們只為已在網路登記的60位民眾施打，主要都是65歲以上的長者、高風險染上病毒的人群（例如前線工作者，教師等）、8至64歲具有健康疑慮(Underlying disease)者、距離第二針至少六個月以上。

光鹽社執行長Helen孫（後排右三）與義工為到免費做C型肝炎檢查。（記者封昌明／...
光鹽社執行長Helen孫（後排右三）與義工為到免費做C型肝炎檢查。（記者封昌明／攝影）

光鹽社也在執行長Helen孫的率領下，動員了多位義工到場免費為接種者做C型肝炎(Hepatitis C)檢查，Helen表示，光鹽社是一個非營利組織長期以來，一直關注著癌友患者、阿滋海默症患者等家屬的關懷，目前他們已經購買一棟較大的辦公場所，未來可以為社區民眾提供一個更好的環境，讓患者家屬可以喘一口氣，新的地址在：3535 Briarpark Dr Unit135, Houston, TX 77042，歡迎民眾前來詢問。

美福藥局負責人喻斌表示，今天若是來不及施打的民眾，未來可以直接到他們的藥局施打，隨到隨打，民眾可以以下四種預約方式：用手機掃瞄海報中的條碼；發資訊「VAC」to 833-595-0527；前往註冊網址：https://www.pillbright.com/en/medical-equipment-and-supplies-appointment；打電話給美福藥局281-506-2453，請服務人員代為註冊預約，提供國、台、粵、越語服務。

安排好要施打的民眾，請攜帶保險卡或紅、藍、白卡及有前兩針記錄的疫苗小白卡。凡是接種加強針的民眾，美福藥局都會提供州衛生局疫苗接種證明。美福藥局地址：6918 Corporate Dr. B-5 Houston, TX 77036(精英廣場)，電話：281-506-2453或866-466-4499，網址：http://www.pillbright.com。

美福藥局負責人喻斌（左一）率員工為民眾免費注射第三針輝瑞疫苗，右一為中華文化中心...
美福藥局負責人喻斌（左一）率員工為民眾免費注射第三針輝瑞疫苗，右一為中華文化中心日照中心執行長登碧琪。 （記者封昌明／攝影）

藥局 疫苗 白卡

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