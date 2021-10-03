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達拉斯爆炸公寓准居民返家取物 住戶怨：只給20分鐘

編譯組／綜合報導

達拉斯Oak Cliff東南部高地岡（Highland Hills）一綜合公寓社區，上月29日發生天然氣爆炸和火災，造成四名消防人員與四位居民受傷。

目前部分居民得以返家收拾東西，但不少居民抱怨與管理單位溝通不良，無所適從。

這場爆炸，摧毀其中一棟公寓建築。達拉斯相關單位1日表示，其中三名消防人員受重傷，目前情況危急但穩定。另一名消防人員與居民住院治療後出院。

與此同時，該市表示，數百名因火災和爆炸疏散而流離失所的居民，一些人已允許返回公寓取回財物，但進入爆炸發生地點附近建築物者，需有人陪同。

住在該社區居民Dejanette Dennis和三名女兒，七歲的Azariah、四歲的A'leijah和兩歲的Justice，在車中等待著，他們在遭摧毀的大樓旁的一棟樓中，搶救著他們的財產與狗狗Lilo和Stitch。

她抱怨，「只給我們20分鐘，能拿走什麼東西」、「高地岡社區管理單位沒告訴居民發生什麼事情。」

Dennis說，「我們和他們沒有溝通，不知道該向誰聯繫，他們只把我們安排在一個旅館裡住三天，明天就是最後一天，我們將被轉移至另一家旅館。」

Brooksie Reinhard說，她聽到謠言，說公寓即將被拆除，而他的公寓就在爆炸公寓旁，但現場消防員說，她和她六個孩子有時間收拾東西。

旅館 天然氣

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