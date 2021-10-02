德州4縣選舉稽查 明春前難有結果

州務卿辦公室表示，德州四縣進行的選舉稽查將到明年春季才完結。(Texas Secretary of State推特)

州務卿辦公室(secretary of state's office)29日(周三)證實，艾伯特州長下令德州 四縣進行的選舉稽查(election audit)，將不會雇用包商來執行，而且這項工作可能會到明年春季才完結。

2020年總統大選已經過了將近一年，但川普 和挺川人士還是拒絕認輸。亞利桑納州的共和黨官員為了翻盤，雇用佛羅里達州的挺川包商「網路忍者」(Cyber Ninja)進行稽查，他們相信可以替川普「討回公道」，但稽查的結果日前出爐，川普不但沒有在馬里科帕縣(Maricopa County)轉敗為勝，他與拜登之間的票差反而擴大，讓川普更為難堪。

川普已在德州獲勝，但他上周竟然要求德州重新驗票，此舉令人大開眼界。艾伯特州長以拍川普馬屁出名，他在聽到川普的要求後幾小時，下令在選民最多的哈里斯縣、達拉斯縣、塔倫特縣和柯林縣進行稽查。這項命令給州務卿辦公室出了難題，亞利桑納州的荒唐先例讓主事官員頭疼，州務卿辦公室於28日傍晚發布了兩頁的文件，列出行事曆的項目，業務要好幾個月來執行，明春之前不可能有結果。

接著州務卿辦公室發言人山姆泰勒(Sam Taylor)於29日向山莊報(The Hill)證實，選舉稽查作業不會雇請外部機構執行。州務卿辦公室指出，得到選舉登記資訊中心ERIC(Electronic Registration Information Center)的報告，有些選民可能投票 兩次，有些已定居到別州的人可能回到德州投票，有些已經過世的人，他們的選票或許也被填出送入選務機關，有些人可能並不是公民，但也在大選中投票。