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2除照律師興訟 挑戰德州墮胎新法

聖安東尼奧訊
德州嚴格的墮胎法，令不少人想以法津挑戰。(FPA Women's Health)
德州嚴格的墮胎法，令不少人想以法津挑戰。(FPA Women's Health)

聖安東尼奧墮胎醫師布瑞德(Alan Braid)公開宣告自己違反德州新法後，立即遭兩名外州已喪失執照律師提告，但現在所得知的內情是，這兩人其實是藉此羞辱德州官員。

阿肯色州雪杉村(Cedarville)居民斯蒂利(Oscar Stilley)自稱是因為不檢點而被撤銷律師執照，他在他的播客(podcast)節目中指出，當他看到德州議會制定出這種天才的法規時，心想既然是不管住在哪裡的人都可以提告，告成了可以得到最多1萬元的賞金，那就由他來給大家做個示範，看看亂告一通是否可以得到一桶金。

他指出，雖然自己已被撤銷律師執照，但至少還懂得法律的根基，訴訟的根基是受到侵害或損害時，受害人可向發出侵害的一方提出訴訟，德州的新墮胎法則是讓全世界的人都可以提告，即使跟被告素不相識也可以告，這完全不符合法律原則，他之所以率先提告，就是要讓法院為此作出判決，而他相信法院最終會判決德州的新法敗訴。

伊利諾州芝加哥市民戈梅茲(Felipe Gomez)過去也是一名律師，他表示自己的母親是位醫師，所以他絕對不會對醫師提出訴訟，他之所以告布瑞德醫師，不是認為自己有可能勝訴，而是希望布瑞德最後被法院判決無罪洗清冤屈。

不過這兩宗訴訟其實都只是跑龍套的噱頭，主戲即將在聯邦最高法院上演，目前大法官正在考慮密西西比州的限制墮胎法規，密州的新法禁止懷孕15周以上的婦女墮胎，如果最高法院判決密州的新法成立，德州的新法也就自動成立。

德州 墮胎 阿肯色州

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