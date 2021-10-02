反墮胎 德州、聯邦法律攻防 一般認為法官會核發禁制令

主張德州新墮胎法違憲的聯邦司法部長加蘭德。（美聯社）

德州 奧斯汀的聯邦地方法院10月1日正式就反墮胎 法（SB 7）展開禁制令審查。法官皮特曼（Robert Pitman）以謹慎行事聞名，當天聆聽完聯邦司法部 委任律師與德州政府委任律師的漫長陳述後，還發言感謝兩造「鉅細靡遺的法律攻防」。皮特曼預料應會很快做出裁定。

雖然一般認為皮特曼會核發反墮胎法的禁制令，但熟識友人主張他是個會權衡輕重的人。而且就算他同意核發，本案還可上訴至聯邦第五巡迴上訴法院，該院向來以極端保守著稱，先前在7月時就擱置阻止SB 7生效的上訴。

聯邦司法部委任律師Brian Netter強調，德州新法近乎完全禁止人工流產，違背憲法保障的個人自由，也與聯邦最高法院先前的判例相左，根本是法治的逆流，SB 7的起草人與倡議者不敢讓司法檢視該案的適法性，正代表著他們的心虛。

司法部另外招喚史提利（Oscar Stilley）出庭，阿肯色州執業律師的他，是第一批在德州向SB 7提出法律挑戰的人。史提利聲稱，德州政府根本不敢面對司法檢驗，反墮胎團體更是對他恨之入骨，發動連串人身攻擊。

德州政府委任律師Will Thompson則是反駁，新法沒有違背憲法精神，也沒有違背判決先例。不過司法部一造仍然要求法庭頒布禁制令，因為德州的新法已經構成對民權的明顯威脅，因為人工流產數在新法生效後大幅減少。

達拉斯晨報報導，新法生效之後，在德州執行的人工流產減少了85%。相對的，附近各州的人工流產諮詢與手術預約則大增，顯示德州婦女改到外州去做人工流產。Will Thompson則主張，就算法院頒發禁制令，德州的手術執行者也只是暫時免責，未來還是可能遭到懲罰。

Will Thompson的說法，某些原因來自上級法院第五巡迴上訴法院的保守立場。而且就算過了巡迴法院這關，後面的聯邦大法官恐怕也偏向保守。倡議人士先前向聯邦最高院聲請，要求大法官介入第五巡迴上訴法院的拖延處理，但最後以5比4否決了聲請，因為加速審理不合程序正理。