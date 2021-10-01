前小布希策略師 麥修道德宣布選德州副州長

前總統小布希的首席策略師麥修道德 ，將以民主黨員身分參選德州副州長。(Matthew Dowd推特)

前總統小布希 的首席策略師麥修道德(Matthew Dowd) ，宣布將以民主黨員身分在2022年參選副州長，企圖把現任共和黨州長丹派翠克(Dan Patrick)趕下台。

小布希總統在2004年競選連任時，麥修道德擔任首席策略師(chief strategist) ，幫助小布希連任成功，但他後來與小布希意見不和，最後與兩人公開決裂。麥修道德日前接受德州 論壇報訪問，指出他從1月6日國會暴動後開始考慮參選，並在德州州議會通過許多爭議性的法案後決定出馬競選副州長。

麥修道德指出，派翠克身為德州政府中權力第二大的官員，不去設法解決德州面對的重大挑戰，反而為了自己的政治前途，蓄意激起分裂意識，巴結極右派的政治團體，企圖鞏固自身利益，德州居民明年應該以選票表達對派翠克的不滿，把他趕出副州長辦公室。

麥修道德強調，派翠克失職的例證包括在今年2月的世紀大寒之後，完全沒有督責電力系統改善的意圖，電力公司為了報答他的寬容，給他提供了大量政治獻金；德州許多低收入人士原本可以獲得免費的白卡健保，但州長與副州長拒絕接受聯邦的經費；疫情 期間，德州領導人不但不顧醫療專家的建議，反而禁止地方政府採取嚴格防疫措施，導致疫情氾濫成災。

艾伯特州長的民調支持率最近降至任職6年多以來的低位，但根據昆尼皮耶(Quinnipiac)的最新結果，雖然51%的選民認為艾伯特不該連任，但目前最大的兩位對手卻也不受選民愛戴，只有33%的選民認為貝托歐洛克(Beto O'Rourke)適合當州長，名演員麥修麥康納(Matthew McConaughey)的支持率只有四分之一左右。