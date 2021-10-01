資源有限 中國、印度勞工等綠卡等到死

USCIS資源有限，中國籍印籍勞工等待綠卡時間愈來愈長，各界積極研究解決之道。(美聯社)

對全球大部分國家來說，申請綠卡 無需太久等待時間，甚至在一年之內就能取得，因為每年從這些國家來到美國的移民，不足以達到該國上限。但對於少數幾個國家，主要是印度與中國等，以就業為基礎的移民申請類別，等待時間相當久，甚至部分移民直至死亡還未拿到綠卡。

印度裔與華裔移民以工作為基礎類別申請綠卡，一旦他們在美國工作並對經濟做出貢獻，會發現自己陷入身分申請的困境。他們通常具有高度技能，並因擔任工程師或軟體與電腦程式工作而受到雇主重視。同時也是高收入者，他們的家庭年收入中位數為12萬元。美國科技公司、尤其是許多矽谷的科技公司，每年雇用數千名印度裔與華裔工程師來美工作，填補美國當地人無法勝任的職務，最終導致他們在移民申請管道的人數愈來愈多。

但是，由於處理綠卡申請的機構「美國公民 與移民服務局」(USCIS)今年未能發放所有申請綠卡，大眾對移民局 長期怨恨以達到沸點。USCIS表示，機構致力於處理更多移民申請，可是資源有限，平均每年增加4萬份申請。

USCIS架構特殊，資費來自移民申請支付費用。然而，目前人手與資金嚴重不足，服務無法滿足需求。發言人柏克(Matt Bourke)表示，移民局正在審查法規內容所有政策、營運程序與選項，允許可用綠卡在財政年度2022年底之前或延至該年發放。

國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)27日出席線上「移民法規暨政策研討年度會議」被問及移民局無法處理發放足夠綠卡時表示，新冠疫情是「特殊驅動因素」(extraordinary driver)，也譴責川普政府限制合法移民政策與選擇。

根據法律，每年未用完的以家庭為基礎的簽證，可用於隔年的就業簽證之用，這也是2021財政年度有12萬額外簽證可用的原因。導因於新冠疫情與川普政府政策，處理簽證數量減少。國會正在研究解決這種情況的方法，一項是再次提供過去幾年未使用的簽證額度，另一項是由聖荷西民主黨眾議員羅芙根(Zoe Lofgren) 支持取消依國家限定綠卡額度。

除了申請綠卡漫長等待之外，在某些情況下，外國員工與家人的旅行簽證也可能被推遲，由於印度與中國國籍人士有新冠旅行限制，必須在進入美國前、先在第三地停留兩周，回家之路變得更遙不可及。