我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武漢消失601天 中國公民記者陳秋實 下崗成格鬥家？

逃過1918年大流感、二戰 金山灣區人瑞死於新冠

資源有限 中國、印度勞工等綠卡等到死

編譯組／綜合報導 
USCIS資源有限，中國籍印籍勞工等待綠卡時間愈來愈長，各界積極研究解決之道。(美聯社)
USCIS資源有限，中國籍印籍勞工等待綠卡時間愈來愈長，各界積極研究解決之道。(美聯社)

對全球大部分國家來說，申請綠卡無需太久等待時間，甚至在一年之內就能取得，因為每年從這些國家來到美國的移民，不足以達到該國上限。但對於少數幾個國家，主要是印度與中國等，以就業為基礎的移民申請類別，等待時間相當久，甚至部分移民直至死亡還未拿到綠卡。

印度裔與華裔移民以工作為基礎類別申請綠卡，一旦他們在美國工作並對經濟做出貢獻，會發現自己陷入身分申請的困境。他們通常具有高度技能，並因擔任工程師或軟體與電腦程式工作而受到雇主重視。同時也是高收入者，他們的家庭年收入中位數為12萬元。美國科技公司、尤其是許多矽谷的科技公司，每年雇用數千名印度裔與華裔工程師來美工作，填補美國當地人無法勝任的職務，最終導致他們在移民申請管道的人數愈來愈多。

但是，由於處理綠卡申請的機構「美國公民與移民服務局」(USCIS)今年未能發放所有申請綠卡，大眾對移民局長期怨恨以達到沸點。USCIS表示，機構致力於處理更多移民申請，可是資源有限，平均每年增加4萬份申請。

USCIS架構特殊，資費來自移民申請支付費用。然而，目前人手與資金嚴重不足，服務無法滿足需求。發言人柏克(Matt Bourke)表示，移民局正在審查法規內容所有政策、營運程序與選項，允許可用綠卡在財政年度2022年底之前或延至該年發放。

國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)27日出席線上「移民法規暨政策研討年度會議」被問及移民局無法處理發放足夠綠卡時表示，新冠疫情是「特殊驅動因素」(extraordinary driver)，也譴責川普政府限制合法移民政策與選擇。

根據法律，每年未用完的以家庭為基礎的簽證，可用於隔年的就業簽證之用，這也是2021財政年度有12萬額外簽證可用的原因。導因於新冠疫情與川普政府政策，處理簽證數量減少。國會正在研究解決這種情況的方法，一項是再次提供過去幾年未使用的簽證額度，另一項是由聖荷西民主黨眾議員羅芙根(Zoe Lofgren) 支持取消依國家限定綠卡額度。

除了申請綠卡漫長等待之外，在某些情況下，外國員工與家人的旅行簽證也可能被推遲，由於印度與中國國籍人士有新冠旅行限制，必須在進入美國前、先在第三地停留兩周，回家之路變得更遙不可及。

移民局 綠卡 美國公民

上一則

四名患者同死因 德州檢方:護理師在最佳地點殺人

下一則

亨城華人協會 慶中秋並頒獎

延伸閱讀

移民作業延宕1年 8萬「綠卡名額」將作廢

移民作業延宕1年 8萬「綠卡名額」將作廢
拜登政府「先捉後放」移民 佛州州長提告

拜登政府「先捉後放」移民 佛州州長提告
暴露移民個資惹議 費郡停發逮捕周報

暴露移民個資惹議 費郡停發逮捕周報
中國、印度籍勞工 等待綠卡時間愈來愈長

中國、印度籍勞工 等待綠卡時間愈來愈長
15華人家庭告國務院 促即移民簽證面談

15華人家庭告國務院 促即移民簽證面談
被遺棄在阿富汗的美公民 現況曝光「東躲西藏」

被遺棄在阿富汗的美公民 現況曝光「東躲西藏」

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

2021-09-28 13:07
位於芝加哥西區的真森小學，是一所學生只有300名的小規模學校。(真森小學臉書)

芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

2021-09-29 13:16
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38
卡拉貝爾在查維斯湖學區教委會議上朗讀書上淫穢情片段，被消音。(KXAN電視台畫面截圖)

校內借出「X交」書 怒媽教委會上讀淫穢文句遭消音

2021-09-23 17:56

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領
影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄

影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄
女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看