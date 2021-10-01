我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武漢消失601天 中國公民記者陳秋實 下崗成格鬥家？

逃過1918年大流感、二戰 金山灣區人瑞死於新冠

「虛擬貨幣會跌到0」 富豪鮑爾森看好房市、貴金屬

奧斯汀訊
億萬富豪鮑爾森看好房市。(John Paulson臉書)
億萬富豪鮑爾森看好房市。(John Paulson臉書)

十多年前因看衰房市而獲得暴利的億萬富豪鮑爾森(John Paulson) ，日前預測虛擬貨幣價值最終會跌到0，他建議投資人把資金放在貴重金屬和房地產。

中國政府從4月下旬開始嚴格限制，虛擬貨幣挖礦企業的營運後，德州因為電費低廉成為全球的新挖礦中心，許多中國公司來到德州設點。彭博社財富版(Bloomberg  Wealth)30日(周一)刊出的報導中，鮑爾森投資公司(Paulson & Co.)總裁鮑爾森預測，在投機心態冷卻、使用範圍縮小之後，各種虛擬貨幣最終都會跌到一文不值。

鮑爾森在2008年金融海嘯爆發之前，宣告房地產已成泡沫危機，並對房市投資做短，海嘯爆發後鮑爾森賺得暴利，從此成為金融界的知名人物。

鮑爾森不但不建議投資人購買比特幣(Bitcoin)之類的虛擬貨幣，他甚至不建議做短，因為暴漲暴跌的情況經常出現，會搞得投資人心神不寧。他認為全球黃金的數量極為有限，當股市因為通膨失控開始震盪時，金價必然大漲。另外，他建議手頭有10萬元以上閒錢的人投資在房市上，美國房屋市場目前極度供不應求，房市還會有相當長的榮景。

另外，德州中部與西部偏僻地區，已有許多家大規模的虛擬貨幣挖礦企業營運，成千上萬的電腦日夜不停的解題，希望能挖到礦塊，州政府原本希望這些公司在本地多雇人手、促進就業，但這些電腦需要的人力很少，讓官員十分洩氣，因此他們對鮑爾森的預測應該不會感到憂慮。

過去幾年德州房價已經漲了許多，但價格仍比加州、紐約州便宜，鮑爾森特別建議還沒有自住屋的人買房，除了房子會大幅增值之外，房貸利息還可以抵稅，又可省掉租屋月付款，可謂一舉三得。

比特幣前景，不被一些人士看好。(Unsplash網頁)
比特幣前景，不被一些人士看好。(Unsplash網頁)

虛擬貨幣 鮑爾 投資

上一則

四名患者同死因 德州檢方:護理師在最佳地點殺人

下一則

亨城華人協會 慶中秋並頒獎

延伸閱讀

涉殺雙胞胎妹妹 德州17歲少年：我在夢遊

涉殺雙胞胎妹妹 德州17歲少年：我在夢遊
DIY也變貴 油漆供應貨少價高 3熱門色彩需求增

DIY也變貴 油漆供應貨少價高 3熱門色彩需求增

德州邊界拉雷多巡防區 又發現2處藏近百名偷渡客

德州邊界拉雷多巡防區 又發現2處藏近百名偷渡客
高盛：恒大潛在負債1560億美元 須保住房地產業務

高盛：恒大潛在負債1560億美元 須保住房地產業務
對決川普 小布希將在北德州為麗茲錢尼募款

對決川普 小布希將在北德州為麗茲錢尼募款

德州州長挺邊巡隊「沒鞭打移民」轟拜登甩鍋邊境難題

德州州長挺邊巡隊「沒鞭打移民」轟拜登甩鍋邊境難題

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

2021-09-28 13:07
位於芝加哥西區的真森小學，是一所學生只有300名的小規模學校。(真森小學臉書)

芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

2021-09-29 13:16
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38
卡拉貝爾在查維斯湖學區教委會議上朗讀書上淫穢情片段，被消音。(KXAN電視台畫面截圖)

校內借出「X交」書 怒媽教委會上讀淫穢文句遭消音

2021-09-23 17:56

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領
影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄

影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄
女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看