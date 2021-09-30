烤雞配冰淇淋挨批「天譴」 饕客熱捧

店家展示「極度危險」的烤雞配冰淇淋。（ABC）

休士頓西北區的Mico's Hot Chicken，本來就是熱門店家，現在更因為推出「私房特餐」，而引發兩極化評價，喜歡的人很喜歡，但反對的人也不是真的厭惡，只是餐點太肥，冰淇淋配烤雞，吃得太多恐怕體重失守。

店家展示「極度危險」的烤雞配冰淇淋。（ABC）

Mico's Hot Chicken由Frydenlud夫婦開設，太太Kimico原本是護理師，先生Christopher則是大學老師。原先的Mico's Hot Chicken只是一輛貨櫃車，只賣納許維爾風味（Nashville-style）的烤雞，但因為排隊的人實在太多，他們決定租下店面，增設用餐區，讓饕客可以好好享用餐點。

店家展示「極度危險」的烤雞配冰淇淋。（ABC）

Mico's Hot Chicken只賣三種餐品：炸雞三明治、薯條、雞柳，有四種口味，不辣、微辣，中辣，與極辣，各種辣度用的椒不同，極辣用的是世界最辣的辣椒。品項雖然簡單，口味也不多，但是卻能吸引顧客一來再來，有些人甚至一周來幾次。

他們新推出的私房特餐，是炸雞佐冰淇淋，引發社群 平台激烈爭論。有些人說，這種吃法根本就是「天譴」，等於助長糖尿病 、心臟病 ，太危險了。有些饕客乾脆要求永遠保留這道餐點，有些則是要求搭配其它冰淇淋。

Kimico說，她知道炸雞佐香草冰淇淋很犯規，但是也沒想到Instagram的「爭論」會如此激烈。雖然多數人都很喜歡，但是某些人的發言則有點激烈了，類似詛咒Mico's Hot Chicken就此倒閉，Kimico說她真的不想就此失去她的最愛，因為她們兩人真的之前從沒想過要開店。