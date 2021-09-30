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遭食腦性阿米巴原蟲入侵 男童公園戲水後數日亡

編譯組／綜合報導
德州阿靈頓市Don Misenhimer Park的戲水區已被關閉。(KHOU電視台畫面截圖)
德州阿靈頓市Don Misenhimer Park的戲水區已被關閉。(KHOU電視台畫面截圖)

德州阿靈頓市一名男童在9月5日住進庫克兒童醫療中心(Cook Children's Medical Center)，並確診為原發性阿米巴腦膜腦炎（PAM），禍首是福氏內格里（Naegleria fowleri）阿米巴原蟲。他在9月11日死亡。

聯邦疾管局（CDC）表示，阿米巴原蟲多半是經過鼻腔進入人體，因此多半狀況下都是因為潛入水中所造成。但是食腦性福氏內格里蟲的病例非常罕見，2010年至2019年全美也才34例。

當地衛生官員原本懷疑男童是在家中的泳池感染，但後來發現男童也去過Don Misenhimer Park的戲水區，因此9月5日當天就將其關閉，而且年底前都不會再開放。

CDC最後的水體檢驗報告直到9月24日才出爐，認為公共戲水區應該才是源頭。雖然沒有其他兒童受害，但是因為風險太高，因此當地政府已經決定全面關閉公共戲水區。

塔倫特縣（Tarrant）與阿靈頓市（Arlington）官員回應，公共戲水區在夏季開放前確實都已經完成清消，但是Don Misenhimer Park與Beacon Recreation Center變成每天開放後，工作人員卻開始鬆懈，包括死亡男童到訪的三天中，有兩天沒有清消紀錄。

阿米巴原蟲多半是經過鼻腔進入人體。(KHOU電視台畫面截圖)
阿米巴原蟲多半是經過鼻腔進入人體。(KHOU電視台畫面截圖)

CDC 德州 庫克

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