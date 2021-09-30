對決川普 小布希將在北德州為莉茲錢尼募款

前總統小布希將在德州為眾議員莉茲錢尼籌款。(Liz Cheney臉書)

知悉內情人士透露，前總統小布希 下個月將在北德州舉辦一場募款大會，替懷俄明州 國會眾議員莉茲錢尼明年競選連任籌集基金，以對抗川普 背書的候選人。

川普因為慫恿支持者在1月6日發起國會暴動(Capitol riot)，遭國會眾議院提出第二次彈劾案，在眾議院的投票中，懷俄明州眾議員莉茲錢尼(Liz Cheney)是少數幾位投贊成彈劾票的共和黨員，川普被國會成功彈劾後，他成為美國歷史上唯一被彈劾兩次的總統。川普和挺川議員致力對莉茲錢尼批鬥，她因而失去了黨內的領導職位。

前總統小布希雖與川普同屬共和黨，但他對川普鄙視至極，今年在911事件20周年的國家級紀念儀式上，拜登、歐巴馬、小布希和柯林頓都出席，川普卻沒被邀請，小布希在賓州致詞時並嚴厲指責川普，把川普所激發的國內暴力極端主義與製造911事件的國外恐怖主義並列為同一等級的威脅。

明年莉茲錢尼競選連任時，將與哈列特海格曼(Harriett Hageman)爭取黨內提名，川普已公開給海格曼背書。莉茲錢尼是狄克錢尼(Dick Cheney)的女兒，小布希擔任總統時，狄克錢尼是副總統。CNN首先在22日(周三)報導，小布希總統10月18日將在達拉斯為莉茲錢尼舉辦籌款會。

競選經費充足顯然有助於勝選，但金錢並不能保證選舉結果，上一次懷俄明州州長選舉中，弗萊斯(Foster Fries)與加里歐脫斯(Sam Galiotos)都是億萬富豪，但他們都敗在戈登(Mark Gordon)手中。小布希投入莉茲錢尼的選戰，讓明年的這項眾議員選舉也變成川普與小布希的對決，看看誰的政治影響力比較大。