Round Roc反疫苗廣告 鼓吹不要被霸凌

近期出現一則告示牌廣告，上面寫著「不要被欺凌，做出明智選擇（ Don't Be Bullied. Make an Informed Choice）」。(KXAN電視台網頁)

位於德州 圓石市（Round Rock）Louis Henna大道，35號公路上方，近期出現一則反疫苗 告示牌廣告，上面寫著「不要被霸凌，做出明智選擇（ Don't Be Bullied. Make an Informed Choice）」。

KXAN報導，該廣告由明尼蘇達州非營利組織，公民健康自由（Citizen's Council for Health Freedom）委員會支付。該組織稱，他們在全國各地張貼這些廣告，以「提高認識並建立對疫苗接種要求的抵抗力。」近期在聖安東尼奧市也出現類似的反對強制疫苗的廣告牌。

總統拜登 本月早些時候，宣布要求員工人數超過100人的企業工作人員都需接種疫苗，或每周進行檢測。此外，接受聯邦老人醫療保險（Medicare）或醫療補助（Medicaid）的醫療機構，須要求員工接種疫苗。預計此規定將影響約8000萬美國人。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）於8月發布行政命令，禁止州機構和地方政府部門採用或執行強制疫苗接種政策，包括接受政府資助的公共或私人實體單位，不能要求員工或顧客提供疫苗接種證明或拒絕顧客進入。

艾伯特稱拜登此舉是「權力掠奪」（a power grab）。