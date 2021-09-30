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Round Roc反疫苗廣告 鼓吹不要被霸凌

編譯組／綜合報導
近期出現一則告示牌廣告，上面寫著「不要被欺凌，做出明智選擇（ Don't Be Bullied. Make an Informed Choice）」。(KXAN電視台網頁)
近期出現一則告示牌廣告，上面寫著「不要被欺凌，做出明智選擇（ Don't Be Bullied. Make an Informed Choice）」。(KXAN電視台網頁)

位於德州圓石市（Round Rock）Louis Henna大道，35號公路上方，近期出現一則反疫苗告示牌廣告，上面寫著「不要被霸凌，做出明智選擇（ Don't Be Bullied. Make an Informed Choice）」。

KXAN報導，該廣告由明尼蘇達州非營利組織，公民健康自由（Citizen's Council for Health Freedom）委員會支付。該組織稱，他們在全國各地張貼這些廣告，以「提高認識並建立對疫苗接種要求的抵抗力。」近期在聖安東尼奧市也出現類似的反對強制疫苗的廣告牌。

總統拜登本月早些時候，宣布要求員工人數超過100人的企業工作人員都需接種疫苗，或每周進行檢測。此外，接受聯邦老人醫療保險（Medicare）或醫療補助（Medicaid）的醫療機構，須要求員工接種疫苗。預計此規定將影響約8000萬美國人。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）於8月發布行政命令，禁止州機構和地方政府部門採用或執行強制疫苗接種政策，包括接受政府資助的公共或私人實體單位，不能要求員工或顧客提供疫苗接種證明或拒絕顧客進入。

艾伯特稱拜登此舉是「權力掠奪」（a power grab）。

疫苗 拜登 德州

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