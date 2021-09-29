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70隻毛小孩被燒死 社區畫遺像留念

【奧斯汀訊】
社區居民戴米發起眾籌，為死難的貓狗畫遺像作紀念。(GoFundMe網頁)
社區居民戴米發起眾籌，為死難的貓狗畫遺像作紀念。(GoFundMe網頁)

位於奧斯汀北部郊區的喬治城(Georgetown) ，一家寵物度假旅館夜裡失火，造成大約70隻貓狗死於非命，愛護動物人士召集一批藝術家替毛小孩畫遺像，給主人作為留念。

KXAN電視台報導，龐德羅撒寵物度假旅館(Ponderosa Pet Resort)於18日(周六)晚間失火，消防隊到達時建築物已付之一炬，最讓人痛心的是在裡面過夜的大約70隻寵物慘死。周日早晨消息傳出後，貓狗主人除了震驚以外，也為自己的毛小孩傷心難過，他們難以想像牠們在火焰中掙扎時的痛苦、恐慌與無助。

業主帕里斯(Phillip Paris)指出，這些寵物來自59個家庭，目前他已雇請一位獸醫把寵物遺體分別註記保存，很快會通知主人把遺體領回，消防督察(Fire Marshal)正在調查起火原因。專精動物法規的律師安德森(Zandra Anderson)指出，德州州法沒有規定寵物旅館夜裡必須有人值班，有些縣市自訂較嚴格的法規，但喬治城沒有另外立法。

社區居民戴米(Melanie Demi) 召集了一批藝術家，為死難的貓狗畫遺像作紀念，有些畫像將由藝術家捐贈，另外她也開了GoFundMe籌款網頁讓民眾捐款，用來支付畫像的費用。市民賀瓦(Shay Hewa)表示，她三歲大的狗「加利」(Cali)在這場火災中喪命，另一隻年紀比較大的狗「朱諾」(Juno)不久前突然因為腎臟病去世，接連而來的打擊讓她萬分難過，但藝術家魏星(Sarah Wishing)免費替她畫了一幅加利與朱諾在一起的畫像，牠們可愛的身影將會永遠伴隨她。

旅館 德州 龐德

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