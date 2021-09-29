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破案量獲金氏紀錄 警局女畫師退休

【休士頓訊】
休士頓市警局的刑案女畫師吉布森曾獲金氏世界紀錄。(Lois Gibson臉書)
休士頓市警局的刑案女畫師吉布森曾獲金氏世界紀錄。(Lois Gibson臉書)

休士頓市警局的刑案女畫師吉布森，在服務39年後即將退休，她被「金氏世界紀錄」(Guinness World Record)認證為破案成果最豐碩的嫌疑犯畫師。

如果某人在休士頓居住過一小段時間，都應該在電視上看過吉布森(Lois Gibson)所繪的嫌疑犯畫像，過去39年她畫過幾千張，所描繪的有殺人、搶劫、強姦、勒索、盜嬰等的嫌疑人，她只是從受害人或目擊者口中的描述來繪圖，竟然常常能把嫌疑犯畫得跟真人近似，當市警局把畫像公布給大眾以後，許多罪犯因為民眾提供的線索而落入法網。

吉布森表示，她和幾千名受害人訪談過，她認為這是上天給她的使命，要替受害人討回公道，而在訪談的過程中，許多受害人開始得到心靈療癒的起點，她和受害人一起背負精神受苦的重擔。吉布森自己也受過重大傷害，1970年代早期，她到好萊塢闖星路，租了一間公寓，公寓的一位男鄰居找她搭訕，有一天那人突然闖進她的單位，以閃電般的動作掐住她的喉嚨，然後把她強姦，那時她才21歲。

事件過後吉布森回到德州，從德州大學美術系取得學位，39年前被休士頓市警局HPD聘為刑案畫師(forensic artist)。歷年來最受人傳誦的兩張畫像，是創作於2003年清湖濫殺案(Clear Lake Massacre) 之後，在清湖市的一間住宅中，有四人被槍殺死亡，吉布森從目擊者口中得到一男一女兩名槍手的抽象描述，她所畫出的圖跟真人極為肖似，讓警方很快就破案。

吉布森表示，退休以後她要開始畫藝術作品，她對過去39年所貢獻的成果表示欣慰，但將來的創作會專注在美麗的意境。HPD局長芬納(Troy Finner)特別發布書面聲明，感謝吉布森對市警局辦案的輔助。吉布森不排除將來以特約畫師的身分，繼續幫助HPD打擊犯罪。

吉布森的嫌犯畫像與真人十分相似，多次協助警方破案。(ABC13電視台畫面截圖)
吉布森的嫌犯畫像與真人十分相似，多次協助警方破案。(ABC13電視台畫面截圖)

休士頓 德州 退休

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