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被捕18次交保 歹徒殺警誰之過

編譯組／綜合報導 
導致員警一死一傷的Deon Ledet。（KHOU）
導致員警一死一傷的Deon Ledet。（KHOU）

休士頓西北區20日上午7時發生嚴重槍擊案，30歲嫌犯Deon Ledet拒捕並以步槍掃射，導致一名警員William "Bill" Jeffrey死亡，另一名Michael Vance重傷，但傷勢已經穩定。嫌犯當場死亡，但是卻留下爭議，因為他已經被捕18次，去年11月又兩案被逮，但法官卻裁定交保。 

休士頓市警局局長費納（Troy Finner）表示，因為Deon Ledet交保後違反規定，並未配戴電子腳鐐，因此員警前往拘捕。警方敲門後，一名女子帶著小孩離去，但留在屋內的Deon Ledet卻持步槍與手槍拒絕配合拘捕令。最後因為Deon Ledet開火，警方也還擊，才會變成兩死一傷局面。 

警方表示，到場員警都有配帶bodycam攝影機，穿上防彈背心，不過休士頓警察工會還是表達不滿，並將矛頭指向同意保釋殺警兇打的法官。工會會長Douglas Griffith強調，同僚根本可以好好退休、安享餘年，但卻因為法官的縱放，導致犯案累累的Deon Ledet脫出牢籠，才會導致慘劇。 

Deon Ledet先前雖然犯過搶劫、拒捕、持槍加重傷害，但11月的兩起卻只跟毒品有關，因此法官Greg Glass最後裁定共以3萬元交保，當KHOU試圖訪問法官時，遭到拒絕、不願評論。 

部分法界人士，如哈里斯縣刑事律師協會與KHOU的法律顧問Carmen Roe都認為，悲劇不該歸罪於法官，因為開槍的是Deon Ledet，而且Deon Ledet去年的兩案，並未與暴力犯罪有關，法官判定禁止交保，在法理上站不住腳。

休士頓兩位員警與歹徒槍戰，造成一死一傷慘劇。（KHOU）
休士頓兩位員警與歹徒槍戰，造成一死一傷慘劇。（KHOU）

休士頓 暴力犯罪 警察

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