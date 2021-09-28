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媽染疫 2兒心、肝、腦發炎險喪命

編譯組／綜合報導
兩兄弟先後住院，皆因多器官發炎症候群。(KHOU電視台畫面截圖)
兩兄弟先後住院，皆因多器官發炎症候群。(KHOU電視台畫面截圖)

休士頓一名媽媽去年12月感染新冠，她原本以為自主隔離就好，因為四名小孩也沒出現症狀，但誰知到了今年1月，9歲的兒子出現兒童多器官發炎症候群（MIS-C），過了兩個月11歲的兒子也得了MIS-C。媽媽Juliet Thornton受訪時說，MIS-C真的不是開玩笑的，嚴重的會要了小命。

弔詭之處正在於，四名小孩都沒出現症狀，兩名得了MIS-C的兒子雖然新冠篩檢陰性，但卻驗出新冠抗體。因此9歲的Jacen先是出現發燒與胃痛，而且媽媽因為小孩指甲根部變得藍紫一度以為Jacen是缺氧，最後才被確診是 MIS-C。

但是當Jacen開始好轉時，11歲的哥哥Jacob又開始出現類似徵狀，但是兩人發炎的部位不同，Jacen是肝臟與心臟，Jacob卻是腦部與脊椎。德州兒童醫院的醫生Kristen Sexon說，Thornton一家的例子正反映出 MIS-C有多可怕，只有早發現、早治療才能救命。

媽媽說兩個小孩的狀況都已經好轉，但是還是要定期回診。她現在的心願是，多和其他人分享自己的經驗，不要以為沒有症狀就沒事，MIS-C不是開玩笑的，而且往往要醫師診斷確定才知道是MIS-C。

 

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