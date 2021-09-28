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台灣同學會 逾50人雲端會議交流

【休士頓訊】
駐休士頓經文處舉辦美南(中)八州台灣同學會線上聯合會議 逾50人雲端交流。（楊淑雅提供）
駐休士頓經文處舉辦美南(中)八州台灣同學會線上聯合會議 逾50人雲端交流。（楊淑雅提供）

為協助服務台灣留學生在Covid-19疫情嚴峻之餘，仍能與各校同學分享留學經驗，同時習得在美生活須知，駐休士頓經文處教育組於本(9)月25日(週六)辦理美南(中)台灣同學會線上聯合會議，邀請奧克拉荷馬、阿肯色、路易斯安納、密西西比、密蘇里、堪薩斯、科羅拉多及德州等八州台灣同學會會長及留學生參與，逾50人透過雲端平台互動交流。

休士頓經文處長羅復文為會議錄製影片，歡迎台灣學生來美留學，鑒於美南地區槍枝及種族問題令人憂慮，提醒同學外出注意安全，並鼓勵課餘多參與社區及實習活動，獲取社會經驗。休士頓經文處組長張家華及駐丹佛經文處劉坤城組長 分別介紹急難救助及領務中有關文件證明、簽證及護照申請、免試申換駕照等服務。教育組長楊淑雅除介紹針對台灣留學生所提供之聯繫服務項目外，以實際案例提醒注意外出行車安全及防範電話詐騙、介紹教育部海外人才經驗分享國際連結計畫(Taiwan GPS)及玉山學者計畫，籲請同學踴躍加入俾向在台灣的年輕學子分享留學經驗以及返國服務等。

留學生活須知部分邀請休士頓大學城中分校(University of Houston, Downtown)刑事司法系王曉明教授針對可能的犯罪型態提出防範之道；休士頓專業律師陳皇序(Daniel Chen)介紹美國各類簽證及相關法規；山姆休士頓州立大學(Sam Houston State University)政治系翁履中教授以自身經驗分享如何融入美國社會。另萊斯大學(Rice University)及達拉斯德州大學(University of Texas, Dallas)畢業生廖以諾及汪詩典分別說明在Elo Touch Solutions及Google公司實習經驗。各項專題均與留學生活息息相關。為使活動更具參與感，經文處特提供20份禮物卡，由教育組進行有獎徵答。會議互動溫馨熱烈，同學表示收穫豐富。

台灣 休士頓 留學生

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