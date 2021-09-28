奧斯汀和休士頓 擬增2選區

德州參議員公布選區重劃後的地區，增加共和黨優勢。(KXAN電視台網頁)

山莊報(The Hill)報導，德州 議員27日發布一項新的選區重劃地圖，尋求在奧斯汀和休士頓地區，增加兩個新的國會選區。

這份新的選區地圖，由共和黨 籍德州參議員霍夫曼（Joan Huffman）提出，有效的將共和黨在德州的長期優勢再鎖定十年，減少競爭地區，支持現有的保護戰略。

德州在2020年人口普查前的36個國會選區中，23個選區代表為共和黨人，其餘為民主黨代表。根據研擬的地圖，共和黨將擴大其優勢，增加至25個支持前總統川普的選區，和13個支持拜登的選區，共38個選區。

普查後增加兩個新區，這些選區居民，主要來自奧斯汀和休士頓兩個人口增長的城市。

雖然研擬的選區地圖，主要是保護許多現任者免於競選連任，但也可能替部分成員帶來麻煩。例如，這將使民主黨籍眾議員 傑克遜李（Sheila Jackson Lee）和格林（Al Green）相互抗衡。共和黨籍眾議員Dan Crenshaw的選區，也將與民主黨籍眾議員Sylvia Garcia選區重疊。

此外，去年以微弱優勢贏得連任的眾議員岡薩雷斯（Vicente Gonzalez）進入一個更具競爭力的地區。而其他現任者如民主黨籍的Henry Cuellar，將更安全。

當天公佈的地圖僅為草稿，在該草案送至州長艾伯特（Greg Abbott）辦公室前，仍可更改。