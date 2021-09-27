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避免染疫傳給病兒 夫婦戴口罩卻被趕出餐廳

達拉斯訊
堅持店內規定，德州餐廳將一對戴口罩夫婦趕出去。（KTVT電視台畫面截圖)
堅持店內規定，德州餐廳將一對戴口罩夫婦趕出去。（KTVT電視台畫面截圖)

達拉斯郊區的羅列特市(Rowlett) ，一對新手爸媽到餐館與好友輕鬆片刻，他們因為孩子免疫功能不全而戴著口罩，業主毫不留情將他們趕出店外。

北德州KTVT電視K台報導，娜塔莉威斯特(Natalie Wester)與丈夫9月10日那天，約了幾位好友在Hang Time餐館小聚。娜塔莉表示，自從四個月前生下兒子奧斯汀(Austin)以後，夫妻倆日夜忙碌，整天沒有一刻能輕鬆下來享受一餐，於是她和丈夫約好每個月空出一個晚上，找保母帶孩子，兩人出去和好友們共享一頓好餐。

因為孩子已被確診患有囊性纖維化(cystic fibrosis) ，娜塔莉和丈夫害怕會從外面把COVID-19病毒帶回家傳染給孩子，因此雖然已打過兩劑疫苗，他們在公共場所總是戴著口罩，但那天在Hang Time卻卯上了煞星。一名女服務員過來，表示老闆叫她前來勸導，因為老闆自己來場面會就很火爆。服務員請他們把口罩摘掉，否則就得離開。

娜塔莉和丈夫選擇離開，回家後她把在餐廳裡拍的照片放上臉書，並嚴厲指責那家餐廳的老闆。她的發文得到KTVT的注意，電視台遂派員前往Hang Time餐館採訪，那位業主不願告知全名，只說他是湯姆。湯姆表示，他的所有錢財都投注在這家餐廳，他的血汗淚都灌注在這個生意，他有權做這樣的規定，來對抗那些強制顧客戴口罩的規定。

娜塔莉指出，疫苗上市已近九個月而且供應量充足，美國的疫情卻還是如此嚴峻，就是因為無知的人太多，這些人自己不願打疫苗、不肯戴口罩，還要來強迫想自保的人摘掉口罩，照現在反疫苗、反口罩的兇猛浪潮來判斷，美國的疫情短期內絕不會舒緩。

一位律師向電視台指出，根據美國殘障人民法(Americans with Disabilities Act) ，企業的規定不能侵犯到個人的健康需求，因此業主說他有全權可以禁止戴口罩，其實並非事實，受害者可以提告索賠。事情鬧開以後，湯姆不再接受採訪，餐館的社交媒體網頁也已關閉。

口罩 疫苗 美國

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