屈服川普？德州州長為司法驗票辯護

德州州長艾伯特(右)面對福克斯新聞主持人華勒斯為大選司法驗票辯護。(FOX電視台畫面截圖)

商業內幕報導，德州 州長艾伯特（Greg Abbott）替前總統川普 （Donald Trump）要求對2020年總統選舉結果進行審計的決定辯護，儘管有壓倒性的證據，表明川普安全贏得該州。

川普上周致函艾伯特，要求進行司法驗票，聲稱「德州人知道他們的一些縣出現投票 詐欺」。德州州務卿回應，將對該州最大的四個縣：哈里斯（Harris）、達拉斯、塔倫特（Tarrant）和柯林（Collin）的選舉結果進行「全面的取證」審計。拜登在這四個縣中，贏得除柯林縣之外的其餘三縣。

福克斯新聞主持人華勒斯(Chris Wallace)26日針對此問題向艾伯特施壓，稱川普以數十萬張選票，安全贏得該州。他說，「在川普以60萬張選票獲勝，還需進行司法驗票，這難道不是浪費納稅人的錢，破壞對我們選舉過程的信心嗎？」

艾伯特辯稱，政府方方面面都有審計，選舉審計已在進行中。但Wallace說，最近四個縣的司法驗票是新的，且是在川普致函後「幾個小時」內啟動。

「我們知道，無論這些審計的結果如何，川普仍贏得德州，但我們確實每年都有非法投票的指控，包括2020年選舉」艾伯特說，「德州有責任確保選舉的完整性和信心」。

艾伯特的批評者建議他承認屈服於前總統的壓力。