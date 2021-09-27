我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

德州州長槓上拜登 願聘惹議邊境巡邏人員

編譯組／綜合報導
德州邊境巡邏隊員在馬背上，疑似持鞭繩抽打海地移民的畫面曝光，引起軒然大波。(美聯社)
德州邊境巡邏隊員在馬背上，疑似持鞭繩抽打海地移民的畫面曝光，引起軒然大波。(美聯社)

根據「商業內幕」（Business Insider），德州共和黨州長艾伯特（Greg Abbott）26日表態支持受到拜登政府紀律處分的美國邊境巡邏人員，承諾他們，一旦工作受到威脅，德州會予以聘雇。

日前德州邊境巡邏隊員在馬背上，疑似持鞭繩抽打海地移民的畫面曝光，引起軒然大波。許多人民憤慨，包括拜登、副總統賀錦麗與許多國會議員。

「福克斯周日新聞」（Fox News Sunday）26日節目中，主持人華勒斯(Chris Wallace)要求艾伯特回應，艾伯特將責任歸咎於拜登，批評其政府不執行現有的移民法。艾伯特說，「若拜登政府執行移民法，確保邊境安全，他們就不會處於這種情況」。

艾伯特補充，「我曾與那些邊境工作人員並肩工作，我希望他們知道，若拜登政府有對非法入境者採取任何行動，就不會如此」。他並表示，「若他們有任何一位有工作風險，你在德州將擁有一份工作，我會聘僱你們，幫助確保德州邊境。」

拜登日前表示，對試圖穿越德州德里歐（Del Rio）格蘭德河（Rio Grande）移民收費的邊境執法人員，將面臨後果。

拜登在白宮記者會上說，「我向你保證，那些人會付出代價」。他表示，「他們在世界上傳遞錯誤訊息」。國土安全部也表示，他們會「非常認真的」調查這項虐待指控。

拜登 邊境 德州

上一則

屈服川普？德州州長為司法驗票辯護

延伸閱讀

韁繩鞭打移民？邊境巡警不滿白宮「看圖說故事」

韁繩鞭打移民？邊境巡警不滿白宮「看圖說故事」
民主黨內派系分歧「擺不平」 拜登經濟施政遭癱瘓

民主黨內派系分歧「擺不平」 拜登經濟施政遭癱瘓
美4.7兆美元經建案 民主黨力圖本周闖關

美4.7兆美元經建案 民主黨力圖本周闖關
孟晚舟獲釋 共和黨參議員魯比歐批拜登「屈服北京」

孟晚舟獲釋 共和黨參議員魯比歐批拜登「屈服北京」
連日驅逐後 225名海地客仍留德州邊境

連日驅逐後 225名海地客仍留德州邊境
潛艦爭議激怒法國 CNN：外交危機讓拜登措手不及

潛艦爭議激怒法國 CNN：外交危機讓拜登措手不及

熱門新聞

美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38
因參與國會暴動，休士頓警局前亞裔警員認罪。(KPRC電視台網頁)

手機照片沒刪乾淨 亞裔警員參與國會山莊暴動漏餡

2021-09-21 20:55
遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
杜克大學(Duke)名列全美最佳大學第9名。(記者王明心╱攝影)

全美最佳大學 杜克重回前10 名列第9

2021-09-21 15:42
卡拉貝爾在查維斯湖學區教委會議上朗讀書上淫穢情片段，被消音。(KXAN電視台畫面截圖)

校內借出「X交」書 怒媽教委會上讀淫穢文句遭消音

2021-09-23 17:56

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外

情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外
加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理

加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理