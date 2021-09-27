德州州長槓上拜登 願聘惹議邊境巡邏人員

德州邊境巡邏隊員在馬背上，疑似持鞭繩抽打海地移民的畫面曝光，引起軒然大波。(美聯社)

根據「商業內幕」（Business Insider），德州 共和黨州長艾伯特（Greg Abbott）26日表態支持受到拜登 政府紀律處分的美國邊境 巡邏人員，承諾他們，一旦工作受到威脅，德州會予以聘雇。

日前德州邊境巡邏隊員在馬背上，疑似持鞭繩抽打海地移民的畫面曝光，引起軒然大波。許多人民憤慨，包括拜登、副總統賀錦麗與許多國會議員。

「福克斯周日新聞」（Fox News Sunday）26日節目中，主持人華勒斯(Chris Wallace)要求艾伯特回應，艾伯特將責任歸咎於拜登，批評其政府不執行現有的移民法。艾伯特說，「若拜登政府執行移民法，確保邊境安全，他們就不會處於這種情況」。

艾伯特補充，「我曾與那些邊境工作人員並肩工作，我希望他們知道，若拜登政府有對非法入境者採取任何行動，就不會如此」。他並表示，「若他們有任何一位有工作風險，你在德州將擁有一份工作，我會聘僱你們，幫助確保德州邊境。」

拜登日前表示，對試圖穿越德州德里歐（Del Rio）格蘭德河（Rio Grande）移民收費的邊境執法人員，將面臨後果。

拜登在白宮記者會上說，「我向你保證，那些人會付出代價」。他表示，「他們在世界上傳遞錯誤訊息」。國土安全部也表示，他們會「非常認真的」調查這項虐待指控。