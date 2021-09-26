連日驅逐後 225名海地客仍留德州邊境

邊境巡邏隊在德州德里歐市騎馬驅趕非法入境的海地無證移民時，疑似以韁繩鞭打，引發批評後，國安部23日宣布，將暫停以騎馬方式驅趕無證移民。（美聯社）

美聯社報導，瓦爾維德縣（Val Verde County）官員24日表示，幾日前在德州邊境 營地，聚集約1萬5000名移民 ，大多來自希望尋求庇護的海地，經過連日驅逐行動，目前有225位移民仍留在德州邊境營地。

該縣法官歐文斯（Lewis Owens）在簡訊中告訴美聯社，他被告知所有移民將在當天全部遣送出境，但25日發生巨大變化。當時由於對拜登 政府（Biden）的政策感到困惑，加上社交媒體上的錯誤訊息，導致聚集在德州德里奧（Del Rio）和墨西哥的Ciudad Acuna之間邊境移民人數達到頂峰。

許多人面臨驅逐，因他們並未得到拜登政府近期向已在美國的10萬多名海地移民提供的保護。他們其中許多人，在2010年毀滅性地震後離開家園，理由是這個西半球最貧窮的國家，面臨安全問題和社會動盪。

美國和墨西哥似乎急於結束邊境日益政治化的人道主義局勢，這促使美國駐海地大使辭職。民權領袖 Al Sharpton和聯合國兒童基金會（UNICEF），在本周邊境人員操縱馬匹、強行阻攔移民的照片被傳播後，更對此予以譴責。

拜登24日表示，看到邊境人員用馬匹阻止人們穿越格蘭德河（Rio Grande）的方式是可怕的，他承諾「人們將為此付出代價」。

該事件引起各方憤怒，相關單位對此進行調查。國土安全部（Department of Homeland Security）表示，已暫停在德里奧使用馬匹。