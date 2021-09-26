我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

資金嚴重短缺 恒大汽車坦言：無法保證能償還債務

無畏疫情慶雙十 福遍縣博覽會遊行 休城僑界參加

【休士頓訊】
市民扶老攜幼參觀盛大遊行。 （僑教中心提供）
市民扶老攜幼參觀盛大遊行。 （僑教中心提供）

休士頓全僑慶祝中華民國110年雙十國慶活動盛大展開，為提升台灣能見度，休士頓國慶籌備會及美南台灣旅館公會於9月24日上午前往列治文市（City of Richmond），參加具有85年歷史的福遍縣博覽會遊行（Fort Bend County Fair）。當日計有僑務委員陳美芬、僑務顧問嚴杰、休士頓文教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉、國慶籌備會主委劉志忠、副主委劉美玲、旅館公會會長陳清亮及名譽會長何怡中等人共襄盛舉，亞裔面孔在以主流族裔為主的遊行隊伍中極為醒目。

嚴杰、劉志忠、陳美芬及陳清亮(站立者由左至右)精心規劃辦理本次活動。（僑教中心提...
嚴杰、劉志忠、陳美芬及陳清亮(站立者由左至右)精心規劃辦理本次活動。（僑教中心提供）

當天慶籌會及旅館公會精心準備一輛古色古香的馬車，參與的僑領們為馬車裝飾美國與中華民國國旗，以及休士頓文教中心、慶籌會及旅館公會的橫幅，吸引現場主流民眾目光。文教中心文化導覽團隊也把握難得機會，在遊行前分贈「Splendor of Taiwan - 台灣文化導覽」宣傳摺頁及台美國旗徽章等紀念品，和在地市民分享國慶的喜悅，也希望有一天能回到當地推薦台灣文化。

當地家長及孩童對「Splendor of Taiwan - 台灣文化導覽」有關文...
當地家長及孩童對「Splendor of Taiwan - 台灣文化導覽」有關文宣及紀念品反應熱烈。（僑教中心提供）

陳奕芳於接受媒體訪問時，感謝陳美芬擔任106年國慶主委時率先策畫參與本項活動，並樂見後續各年度的慶籌會延續參與的優良傳統；她認為參與遊行讓主流民眾認識中華民國，有助提升台灣能見度。陳清亮、劉志忠則表示，今年各項活動持續面臨疫情挑戰，但仍將遵守防疫規定，以確保參與僑胞的健康及安全。

今年參加遊行的隊伍數目雖因疫情縮減，但造型千變萬化的馬車、花車、啦啦隊、鼓樂隊等，仍吸引了約1萬2000餘市民攜家帶眷沿路觀賞。陳奕芳偕僑領們搭乘馬車，全程揮舞著中華民國與美國國旗，獲得沿途民眾熱情回應，亦加深美國社會對台灣的印象。

台灣 遊行 美國

上一則

正確的資產轉移觀念及年金的是是非非

下一則

達福中美文化交流協會古曲新聲音樂會 9/30線上登場

延伸閱讀

灣區慶中國國慶72周年 晚宴逾400人出席

灣區慶中國國慶72周年 晚宴逾400人出席
休士頓港驚傳遭外國駭客入侵

休士頓港驚傳遭外國駭客入侵
重開休士頓、成都總領館？秦剛：美方需先有行動

重開休士頓、成都總領館？秦剛：美方需先有行動
法拉盛發展中心 緬街中秋遊行

法拉盛發展中心 緬街中秋遊行
芝華埠雙十遊行 10月9日登場

芝華埠雙十遊行 10月9日登場
周末好去處╱史特賓日遊行、小義大利迎神節 不同風情

周末好去處╱史特賓日遊行、小義大利迎神節 不同風情

熱門新聞

美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

德州小鎮透明廁所 令人又羞又愛

2021-09-18 15:31
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38

超人氣

更多 >
影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻

影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎