無畏疫情慶雙十 福遍縣博覽會遊行 休城僑界參加

市民扶老攜幼參觀盛大遊行。 （僑教中心提供）

休士頓全僑慶祝中華民國110年雙十國慶活動盛大展開，為提升台灣 能見度，休士頓國慶籌備會及美南台灣旅館公會於9月24日上午前往列治文市（City of Richmond），參加具有85年歷史的福遍縣博覽會遊行 （Fort Bend County Fair）。當日計有僑務委員陳美芬、僑務顧問嚴杰、休士頓文教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉、國慶籌備會主委劉志忠、副主委劉美玲、旅館公會會長陳清亮及名譽會長何怡中等人共襄盛舉，亞裔面孔在以主流族裔為主的遊行隊伍中極為醒目。

嚴杰、劉志忠、陳美芬及陳清亮(站立者由左至右)精心規劃辦理本次活動。（僑教中心提供）

當天慶籌會及旅館公會精心準備一輛古色古香的馬車，參與的僑領們為馬車裝飾美國 與中華民國國旗，以及休士頓文教中心、慶籌會及旅館公會的橫幅，吸引現場主流民眾目光。文教中心文化導覽團隊也把握難得機會，在遊行前分贈「Splendor of Taiwan - 台灣文化導覽」宣傳摺頁及台美國旗徽章等紀念品，和在地市民分享國慶的喜悅，也希望有一天能回到當地推薦台灣文化。

當地家長及孩童對「Splendor of Taiwan - 台灣文化導覽」有關文宣及紀念品反應熱烈。（僑教中心提供）

陳奕芳於接受媒體訪問時，感謝陳美芬擔任106年國慶主委時率先策畫參與本項活動，並樂見後續各年度的慶籌會延續參與的優良傳統；她認為參與遊行讓主流民眾認識中華民國，有助提升台灣能見度。陳清亮、劉志忠則表示，今年各項活動持續面臨疫情挑戰，但仍將遵守防疫規定，以確保參與僑胞的健康及安全。

今年參加遊行的隊伍數目雖因疫情縮減，但造型千變萬化的馬車、花車、啦啦隊、鼓樂隊等，仍吸引了約1萬2000餘市民攜家帶眷沿路觀賞。陳奕芳偕僑領們搭乘馬車，全程揮舞著中華民國與美國國旗，獲得沿途民眾熱情回應，亦加深美國社會對台灣的印象。