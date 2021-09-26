我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

2020年大選德州驗票挑這4縣 因屬兩黨最大票源

編譯組／綜合報導

就在前總統川普（Donald Trump）向德州州長艾伯特（Greg Abbott）發出一封公開信，要求在本屆特別會期上，納入2020年大選選票司法鑒定（forensic audit）相關議案後幾個小時，德州州務卿23日宣布對達拉斯、塔蘭特（Tarrant）、科林（Collin）和哈里斯（Harris） 等縣，針對2020年選舉結果進行司法鑒定。

川普的信中說，德州人「希望進行選票司法鑑定」，儘管他在2020年選舉拿下德州，民主黨人無法在國會或德州立法機構獲得新席位。

為什麼是這些縣？

州務卿辦公室說，德州有權對任何選舉進行全面的司法鑑定。23日發布的新聞稿稱，之所以選擇這四縣，是因他們分別是「民主黨與共和黨最大的兩個縣」。拜登以微弱優勢贏得塔蘭特縣，使科林縣在這四個縣中，川普唯一拿下的縣。

以下是目前所知的情況。

司法鑑定會帶來什麼？

州務卿辦公室表示，目前尚未描繪具體內容。

何時進行司法鑑定？

州務卿辦公室23日晚表示，目前已開始作業，但被通知進行鑑定縣的官員表示，他們是從新聞稿才得知有此事。

誰會負責進行這項任務？

不清楚。亞利桑納州Maricopa縣聘請承包商，但並未分享如何進行與費用等細節。

各縣官員如何說？

達拉斯縣長詹金斯（Clay Jenkins）表示，該縣會遵守，但質疑司法鑑定是否出於政治動機。哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）說，她並未將此事視為「認真的」，且考慮採取法律行動。科林縣選務委員Bruce Sherbet表示，預計將於11月2日，德州憲法修正案選舉後進行。塔蘭特縣官員24日並未對此做出回應。

未來可能會發生什麼？

據悉，選舉鑑定未來將成為常規。艾伯特近期簽署一項選舉法案，要求在2022年開始的選舉中，對四個縣進行隨機審查。州務卿將負責編寫相關規則。

德州 川普 民主黨

上一則

德州4縣驗票 哈里斯縣選務官：社區信任再遭攻擊

下一則

連日驅逐後 225名海地客仍留德州邊境

延伸閱讀

川普喊話後…2020總統大選 德州4縣突驗票

川普喊話後…2020總統大選 德州4縣突驗票
德州心跳法生效 加州醫師協助墮胎

德州心跳法生效 加州醫師協助墮胎
川普要求德州司法鑑定2020大選選票

川普要求德州司法鑑定2020大選選票
艾伯特赴美墨邊境視察 促拜登發布緊急狀態

艾伯特赴美墨邊境視察 促拜登發布緊急狀態
藉球賽廣告轟艾伯特防疫不力 播出前遭撤下

藉球賽廣告轟艾伯特防疫不力 播出前遭撤下
防疫「不夠右派」 德州州長艾伯特遭黨內挑戰

防疫「不夠右派」 德州州長艾伯特遭黨內挑戰

熱門新聞

美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

德州小鎮透明廁所 令人又羞又愛

2021-09-18 15:31
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻