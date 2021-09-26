2020年大選德州驗票挑這4縣 因屬兩黨最大票源

就在前總統川普 （Donald Trump）向德州 州長艾伯特（Greg Abbott）發出一封公開信，要求在本屆特別會期上，納入2020年大選選票司法鑒定（forensic audit）相關議案後幾個小時，德州州務卿23日宣布對達拉斯、塔蘭特（Tarrant）、科林（Collin）和哈里斯（Harris） 等縣，針對2020年選舉結果進行司法鑒定。

川普的信中說，德州人「希望進行選票司法鑑定」，儘管他在2020年選舉拿下德州，民主黨 人無法在國會或德州立法機構獲得新席位。

為什麼是這些縣？

州務卿辦公室說，德州有權對任何選舉進行全面的司法鑑定。23日發布的新聞稿稱，之所以選擇這四縣，是因他們分別是「民主黨與共和黨最大的兩個縣」。拜登以微弱優勢贏得塔蘭特縣，使科林縣在這四個縣中，川普唯一拿下的縣。

以下是目前所知的情況。

司法鑑定會帶來什麼？

州務卿辦公室表示，目前尚未描繪具體內容。

何時進行司法鑑定？

州務卿辦公室23日晚表示，目前已開始作業，但被通知進行鑑定縣的官員表示，他們是從新聞稿才得知有此事。

誰會負責進行這項任務？

不清楚。亞利桑納州Maricopa縣聘請承包商，但並未分享如何進行與費用等細節。

各縣官員如何說？

達拉斯縣長詹金斯（Clay Jenkins）表示，該縣會遵守，但質疑司法鑑定是否出於政治動機。哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）說，她並未將此事視為「認真的」，且考慮採取法律行動。科林縣選務委員Bruce Sherbet表示，預計將於11月2日，德州憲法修正案選舉後進行。塔蘭特縣官員24日並未對此做出回應。

未來可能會發生什麼？

據悉，選舉鑑定未來將成為常規。艾伯特近期簽署一項選舉法案，要求在2022年開始的選舉中，對四個縣進行隨機審查。州務卿將負責編寫相關規則。