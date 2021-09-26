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達福中美文化交流協會古曲新聲音樂會 9/30線上登場

【達拉斯訊】
「古曲新聲 —祭孔禮樂頌──工尺譜改編經驗分享」海報。（達福中美文化交流社提供）
「古曲新聲 —祭孔禮樂頌──工尺譜改編經驗分享」海報。（達福中美文化交流社提供）

為慶祝孔子誕辰與教師節，德州達福中美文化交流協會將於9月30日舉辦一場Zoom音樂會：「古曲新聲 —祭孔禮樂頌──工尺譜改編經驗分享」。目的在闡述海外一群熱愛中華戲曲的人士，在資源缺乏、溝通不易的疫情期間，如何聯合海內外專家學者將鮮為人知的古代宮廟樂曲，從工尺譜鐘罄樂章轉換成簡譜笛曲，進而改編成更接地氣的吟誦樂曲。

呂鎖森教授。 （呂鎖森提供）
呂鎖森教授。 （呂鎖森提供）
甘秀霞女士崑曲劇照 。（甘秀霞提供）
甘秀霞女士崑曲劇照 。（甘秀霞提供）

節目召集人林麗雪，熱心奔走，邀來各方名家大師。兩位主講者分別是上海音樂學院研究員楊賽教授與北京中國戲曲學院程世君教授。楊賽以專精中國的音樂文學以及音樂美學聞名。他將介紹古詩詞的工尺譜之基本常識與他個人整理傳唱古譜詩詞歌曲的經驗與成果。

程世君教授。（記者林麗雪攝影）
程世君教授。（記者林麗雪攝影）

擅長多種中華傳統樂器的程世君，將分享此次她改編祭孔禮樂頌的心得，並以笛子演奏新曲。同時邀來戲劇電影雙棲的呂鎖森教授，以京劇武生的雄厚嗓音吟誦，共同演繹這首改編新曲。呂鎖森也是中國戲曲學院資深教授。

張紹坪醫師 。（張紹坪提供）
張紹坪醫師 。（張紹坪提供）

此外，特別嘉賓張紹坪醫師擔任胡琴演奏，以及現任達拉斯粵劇社社長的甘秀霞女士擔任崑曲演唱。可謂星光閃閃，盛況可期。

講座時間：9月30日，美中時間上午10時至11時30分。 Zoom ID: 727-787-157, Password: 667-189. 聯絡[email protected][email protected]

楊賽教授 。（楊賽提供）
楊賽教授 。（楊賽提供）

中國 戲曲 北京

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