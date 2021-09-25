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川普喊話後…2020總統大選 德州4縣突驗票

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特（左）與前總統川普（右）6月間曾經連袂出席會議。（KPRC）
德州州長艾伯特（左）與前總統川普（右）6月間曾經連袂出席會議。（KPRC）

雖然川普在去年的大選中拿下德州，但是只多了5.5個百分點，是共和黨籍候選人多年以來領先幅度最小的一次。因此有些分析師認為，德州未來也許會出現藍轉紅的翻盤機會。不過，由於德州州務卿一職仍然懸缺，因此驗票仍有變數。民主黨籍的哈里斯縣縣長伊達戈（Lina Hidalgo）迅速推文反擊，稱之為共和黨人的進擊，川普說、州長艾伯特做，但民主黨不會坐以待斃。

雖然德州選務官員先前已經表示，2020年大選安全無虞，但是州務卿辦公室23日晚間仍然發出聲明，依照州法，州務卿可以進行全面驗票，相關程序已經在四個縣份啟動。州務卿辦公室還表示，驗票相關經費，議會應該會同意撥款，但是還不清楚由誰參與驗票，辦公室也對媒體詢問未做回應。

哈里斯縣是德州驗票的縣份之一。（FOX）
哈里斯縣是德州驗票的縣份之一。（FOX）

儘管川普2020年大選時在德州拿下多數票，但是媒體報導，他近日致函德州州長艾伯特，強調德州議會在進行第三次臨時會之時，應該納入2020年大選選票司法鑑定（forensic audit）的相關議案，因為「某些縣市確實出現問題」。

德州立法議會之前才通過法案，讓選舉更加難以舞弊，但是反對者卻認為該法不利少數族裔投票。雖然德州官員表示，他們對2020年的投票結果有信心，但也想讓部分選民更相信選舉公平。

在23日公開的川普致艾伯特函件中，川普表示德州在2020年11月大選的問題很大。由於紙本選票只會保存22個月，因此貴方應該盡快展開司法鑑定，畢竟時間不多了，所以本周內就該完成。

媒體質疑，德州的選務並未出現太大爭議，連主持選務的州務卿都說投票順利且無虞。但是川普的信函卻告訴艾伯特，千萬別相信貴州的選務系統，他們需要你的領導，這就是他們的首要任務。曾在共和黨內初選挑戰過艾伯特的對手Don Huffines認為，德州應該驗票。德州眾議員Steve Toth也主張應該驗票。

德州 川普 投票

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