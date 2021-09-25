2021北美國際電影節落幕 華人導演梁晨雙入圍

梁晨導演與沙畫藝術家常君睿女士合作的沙畫朗誦，榮獲本屆電影節最佳音樂片奬入圍。 （梁晨提供）

2021年北美國 際藝術節，電影 節歷經兩周於9月23日圓滿閉幕。全球20多個國家的電影人117多部作品衝破疫情的阻礙參賽。經過專家評審，26部作品入圍大賽。

由美國華人 導演梁晨執導的紀錄片「55歲。從零開始」，反映德州休士頓華人移民王惠萍女士55歲開始創業，在沒有任何從商經驗及足夠資金的情況下，歷經萬難，創辦了中文書店，十多年來堅持為當地華人及兒童提供中文刊物和教材，為了方便華人社區的生活，又創辦了第一家華語郵局。以細膩多彩的敘事風格與拍攝手法入圍最佳紀錄片奬。

休士頓華人移民王惠萍女士55歲創業故事，獲得最佳紀錄片獎。（梁晨提供）

梁晨導演與著名沙畫藝術家常君睿女士合作的配樂沙畫朗誦以其精彩的色調，構圖和朗誦表演也榮獲本屆電影節最佳音樂片奬入圍。

本次北美國際電影節衝破美國疫情中的種種困難，邀請包括中國，澳大利亞，加拿大的多位知名藝術家參與，藝術節和影展期間，組織多埸內容豐富的文藝對談，從人文，歷史，科技，地理，生態環境與未來展望，嘉賓與聽眾共同多角度地思考探索。

在閉幕式的致詞中，梁晨感謝北美國際電影節主辦單位。並表示，人生有三樣東西無法挽留，即生命、時間和愛，我們能做的就是去珍惜。