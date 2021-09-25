美豐銀行總資產成長46.2% 獲評表現優越社區銀行
在德州休士頓和達拉斯華人聚集城市均設有分行的美豐銀行控股公司(MetroCity Bankshares, Inc.)，表現優越，今年第二季財報各項數字大幅成長，總資產超過25億2000萬元，比去年同期大幅成長46.2%；存貸款也有亮麗成績，分別比去年增長高達46.3%和53.2%；淨收入超過1440萬元；SBA貸款總額在喬州領先群雄。因而在獨立機構最新公布的評鑒中，於近800家十億元規模銀行中脫穎而出，奪得2020年全美表現優越社區銀行的評等。
總部位於喬治亞州Doraville市、在全美擁有19家分行的美豐銀行，最近獲得美國獨立社區銀行家協會(Independent Community Bankers of America , ICBA)的肯定。總部設在華盛頓特區ICBA，擁有5700家美國中小型銀行金融組織會員，致力於代表社區銀行業者及其員工的利益。美豐銀行在ICBA的評鑒中，以三年平均稅前總資產報酬率(ROA)3.39的優秀成績，在全美資產逾10億元規模的近800家銀行中，高居第六，獲評為全美2020年表現優秀的社區銀行。
在2006年以3050萬元資本額創立的美豐銀行，在韓裔董事長白樂泳(Nack Paek)與華裔首席執行長陳競鴻 (Farid Tan)攜手領導下，以亞特蘭大為中心，從社區銀行出發，穩健經營，逐步深入社區，在全美已有19家分行。2014年底，該銀行成立控股公司，將美豐銀行由社區銀行走向一個更多元化的金融企業；並在2019年9月股票公開上市。
美豐銀行控股公司2021年第二季財務報告顯示，該銀行延續成長勢頭，第二季度總資產創新高，達到25億2035萬元，較首季度增加3億6350萬元，增長16.9%；比去年同期更是增加了7億9610萬元，增長46.2%。
美豐銀行相關資訊可瀏覽網站：www.metrocitybank.com，總行地址：5114 Buford Hwy NE, Doraville, GA 30340。目前在全美的分行，分別是位於喬治亞州亞特蘭大地區的Doraville、Duluth、Norcross、Johns Creek、Suwanee、Sugarloaf、Peachtree Corners和East Cobb，德州各有三家分行，阿拉巴馬州、維吉尼亞州和紐約州各有兩家，新澤西州及佛羅里達州Tampa各一家分行。
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