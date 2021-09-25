新冠疫苗加強針 美福藥局開打

掃描圖片中的二維碼即可登記注射加強針疫苗。（美福藥局提供）

美國CDC疫苗 委員會(ACIP)於9月23號號表決通過有關緊急使用Covid疫苗加強針的建議，此建議對疫苗種類、接種年齡，及距離第二針接種時間有明確限制：

目前只有輝瑞(Pfizer)獲得加強針(Booster)使用許可。接種莫德納(moderna)或強生(J&J)疫苗的人們可能再耐心等待一下。

建議加強針的族群：65歲以上的長者；高風險染上病毒的人群（例如前線工作者，教師等）；8至64歲具有健康疑慮(Underlying disease)者；距離第二針至少6個月以上。

美福藥局 為加強針做好了充足的準備。藥局騰出人手，即日起安排專職人員在藥房為民眾接種。接種疫苗者不需預約，可直接前往美福藥局

美福藥局也同時和中華文化中心及光鹽社計畫於10月2日(週六)上午10時至下午2時，在中華文化中心集中為民眾集體接種，並免費為接種者做C型肝炎(Hepatitis C)檢查。

前往中華文化中心接種的民眾，美福藥局還建議預約，以便提供更好服務。

下四種預約方式：用手機掃瞄海報中的條碼；發資訊「VAC」to 833-595-0527；前往註冊網址：https://www.pillbright.com/en/medical-equipment-and-supplies-appointment；打電話給美福藥局281-506-2453，請服務人員為您註冊預約，提供國、台、粵、越語服務。

有保險 的民眾，請帶上保險卡或紅、藍、白卡及有前兩針記錄的疫苗小白卡。

凡是接種加強針的民眾，美福藥局準備了精美禮品一份及提供州衛生局疫苗接種證明。

美福藥局地址：6918 Corporate Dr. B-5 Houston, TX 77036(精英廣場)，電話：281-506-2453或866-466-4499，網址：http://www.pillbright.com。