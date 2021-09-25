我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

新冠疫苗加強針 美福藥局開打

休士頓訊
掃描圖片中的二維碼即可登記注射加強針疫苗。（美福藥局提供）
掃描圖片中的二維碼即可登記注射加強針疫苗。（美福藥局提供）

美國CDC疫苗委員會(ACIP)於9月23號號表決通過有關緊急使用Covid疫苗加強針的建議，此建議對疫苗種類、接種年齡，及距離第二針接種時間有明確限制：

目前只有輝瑞(Pfizer)獲得加強針(Booster)使用許可。接種莫德納(moderna)或強生(J&J)疫苗的人們可能再耐心等待一下。

建議加強針的族群：65歲以上的長者；高風險染上病毒的人群（例如前線工作者，教師等）；8至64歲具有健康疑慮(Underlying disease)者；距離第二針至少6個月以上。

美福藥局為加強針做好了充足的準備。藥局騰出人手，即日起安排專職人員在藥房為民眾接種。接種疫苗者不需預約，可直接前往美福藥局

美福藥局也同時和中華文化中心及光鹽社計畫於10月2日(週六)上午10時至下午2時，在中華文化中心集中為民眾集體接種，並免費為接種者做C型肝炎(Hepatitis C)檢查。

前往中華文化中心接種的民眾，美福藥局還建議預約，以便提供更好服務。

下四種預約方式：用手機掃瞄海報中的條碼；發資訊「VAC」to 833-595-0527；前往註冊網址：https://www.pillbright.com/en/medical-equipment-and-supplies-appointment；打電話給美福藥局281-506-2453，請服務人員為您註冊預約，提供國、台、粵、越語服務。

保險的民眾，請帶上保險卡或紅、藍、白卡及有前兩針記錄的疫苗小白卡。

凡是接種加強針的民眾，美福藥局準備了精美禮品一份及提供州衛生局疫苗接種證明。

美福藥局地址：6918 Corporate Dr. B-5 Houston, TX 77036(精英廣場)，電話：281-506-2453或866-466-4499，網址：http://www.pillbright.com。

藥局 疫苗 保險

上一則

13歲中學生疑染疫死 威州1學區急改強制口罩令

下一則

湯信儀出掌伊DCFS亞裔部門 首訪華埠推廣兒童保護

延伸閱讀

美日印澳四方安全對話峰會 強調多元挑戰 隻字未提中國

美日印澳四方安全對話峰會 強調多元挑戰 隻字未提中國
世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？

世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？
不在自家接種…巴西第一夫人飛美國打疫苗惹議

不在自家接種…巴西第一夫人飛美國打疫苗惹議
斯洛伐克加碼捐台灣16萬劑疫苗 25日啟運

斯洛伐克加碼捐台灣16萬劑疫苗 25日啟運
泰國接種兩劑科興疫苗民眾 政府安排施打第3劑

泰國接種兩劑科興疫苗民眾 政府安排施打第3劑
反疫苗社群臉書散布謠言 要染疫患者別看醫生

反疫苗社群臉書散布謠言 要染疫患者別看醫生

熱門新聞

遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

德州小鎮透明廁所 令人又羞又愛

2021-09-18 15:31

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏