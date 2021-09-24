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哈里斯縣選民登記 10月4日截止

休士頓訊
哈里斯縣選務官員提醒選民登記。(Harris County選務辦公室)
哈里斯縣選務官員提醒選民登記。(Harris County選務辦公室)

想在今年11月2日哈里斯縣(Harris County)選舉的縣民，必須在10月4日(周一)之前完成選民登記

選民登記有多項選擇，包括：至HarrisVotes.com 打印表格並將其郵寄至選務辦公室1001 Preston,Ste 400 Houston, Texas, 77002；或親至選務辦公室或至任一哈里斯縣公共圖書館，領取表格；或至選務辦公室任一分支機構填寫表格。

郵遞選民登記申請必須在10月4日之前蓋上郵戳，才能參加 11 月的投票。如果搬到同一縣內的新地址或更改姓名，可以在線更新訊息。

哈里斯縣選舉部門計劃在10月4日，選民登記截止日期之前，在全縣舉行多次選民登記活動。活動地點將通過@HarrisVotes發佈在Facebook，Twitter和Instagram上。9月28日是全國選民登記日。

哈里斯縣目前有280萬登記選民，近40個單位包括學區、行政區已與哈里斯縣即將舉行的選舉簽訂合約。選民可至HarrisVotes.com查詢更多信息，包括選票樣本和投票地點，並在Twitter，Facebook和Instagram上關注@HarrisVotes。

選民登記 投票 學區

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