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美南銀行「愛護地球」環保繪畫賽 收件中

休士頓訊
美南銀行繪畫比賽活動己經開始報名。（美南銀行提供）
美南銀行繪畫比賽活動己經開始報名。（美南銀行提供）

11月美南銀行24 周年行慶，特別舉辦以「愛護地球」為主題的繪畫比賽，冀以此機會推動環保意識、愛惜大地。16歲以下青少年及兒童均參加。最終得獎作品，美南銀行將製做成T-恤運動服。

近年來由於地球暖化升溫影響，造成氣候變化異常、災難不斷。唯有大家共同珍愛保議我們生存的地球，方能減緩未來氣候改變。美南銀行有鑑於此，故特別選擇以「愛護地球」主題，希望借由每位參賽者的想像力和創造力，推動一起珍愛地球paper free的綠能環境。

此次繪畫比賽活動，將分三組進行。A組: 幼童組4歲至7歲、B 組: 兒童組8歲至11歲、C 組: 少年組12歲至15歲等三組 (依據2021年10月22當日年齡)。參賽者資格不限為美南銀行客戶，凡符合年齡資格者均可報名參與，每人僅限投稿一次。收件地點在美南銀行總行 ，地址:6901 Corporate Dr. Houston TX 77036。美南銀行為獎勵表現優異的參賽選手，每組各取前三名優勝者，將頒贈優勝獎金$500 / $300 / $200和獎狀鼓勵。

美南銀行「愛護地球」繪畫比賽作品規定如下：1、規格須以繪畫紙8.5吋寬 x11吋長，長或寬的尺寸差距超過1英吋以上的作品將被扣分。如創作呎吋不符合規定的作品，將失去參加比賽資格。2、報名參賽者均需填寫報名表格留檔，並可獲贈貼心紀念品一份，數量有限，送完為止。3、遞交作品將以不記名登記，僅以編號方式註明，力求  評審標準公平性。

繪畫美術評審，將邀請美術專業老師和專家擔任。評分標準創意佔50%、構圖及技巧20%、內容涵意佔20%、民眾票選佔10%。所有作品在比賽期間將於美南銀行網頁展出，並在各媒體公佈獲獎名單，擇日舉辦頒獎儀式。比賽結束後一個月後可將作品歸還。

參賽詳情可參閱美南銀行(FDIC)活動網站www.swnbk.com或電話：713-272-5045公關莊幃婷。

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