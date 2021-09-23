不打疫苗 消防員染疫 換肺才能活

休士頓市消防員Wayne Davis未打疫苗，感染新冠後目前亟需換肺。（KHOU）

休士頓 市消防員Wayne Davis不願接種新冠疫苗 ，結果感染新冠，而且情況非常糟，如果等不到兩邊換肺，他隨時可能撒手人寰。妻子Caitlin Davis說，先生一直說，「我會去、我會去」，但最後根本沒去打針，如果接種了很可能就可逃過這一劫。

休士頓市消防局雖然屬於第一線人員，但許多人雖然奮力打火、搶救傷患，但卻不願接種疫苗。Caitlin Davis說，他先生就是最好例子，其他消防員如果不願接種，最好看看先生的例子，花20分鐘完成接種，就可以避免在醫院躺上六周，而且命懸一線。

Caitlin Davis說，身為三個孩子的爸爸，但卻在女兒第一天上幼兒園時缺席，躺在加護病房的病床上，小孩們只能透過玻璃窗探望爸爸。Caitlin Davis說，先生是個鬥士，一直為了家庭奮不顧身，但卻在工作 時感染新冠。

Caitlin Davis說，她眼睜睜看著先生垮下，而且一直躺在赫曼紀念醫院，她不懂為何一個好好的人會變成這樣。而且更糟的是，新冠病毒毀了先生的兩片肺葉，必須換肺才能存活，現在她們每天都在等通知，希望有肺可換，但是又怕接到先生過世的電話。