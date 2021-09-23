人道團體 休士頓開設難民中繼站

人道團體在休士頓開設難民中繼站，擠滿來自海地的難民。（KHOU）

人道團體National Association of Christian Churches（NACC）在休士頓 的布希洲際機場（IAH）附近，開設難民中繼站，自美墨邊界接來大批海地難民。許多志工前來幫忙，表明他們不管什麼政治問題，有人需要幫助，他們就幫，這就是人性。

NACC的現場管理人Elizabeth Rodriguez表示，他們就是給難民需要的東西，包括食物、盥洗、衣物，與手機，直到大家都找到願意幫忙的人，或連絡上家人為止。這些難民都是由巴士接到休士頓，不知道還會需要幾車才能運完，但據KHOU電視台報導，官員表示越多人離開邊界，需要遣返 的人就越少。

其中一人Rossely Helaire說，他先從海地逃到智利，然後才到了德里歐，然後在大橋下待了五天，終於移到休士頓了。他說，想去邁阿密，因為來美國 對他與家人都好。雖然他會講西語，但其他多數難民只會講海地式法文。

另一個團體Houston Haitians United上網徵求志工，幫忙翻譯、煮菜、理髮、照護等等工作。合格護理師Amelia Harrison就是其一，她說這跟政治立場無關，大家都是人，有人需要幫助，她就來了。