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49無證客 藏貨櫃闖關被捕

編譯組／綜合報導
德州邊境巡邏隊查獲一起人口走私案，發現49名來自巴西等七個國家的無證移民，被藏匿於一輛拖拉貨櫃內（CBP）
德州邊境巡邏隊查獲一起人口走私案，發現49名來自巴西等七個國家的無證移民，被藏匿於一輛拖拉貨櫃內（CBP）

在大批來自海地等國家的無證客，渡河越過邊界之際，一批49名來自巴西等七個國家的無證移民，以一輛拖拉貨櫃為掩護，企圖通過邊防檢查站時被攔下。

福斯(FOX)電視台報導，聯邦海關與邊境保護局（CBP）表示，邊境巡邏隊近日查獲一起人口走私案，發現49名來自巴西等七個國家的無證移民，被藏匿於一輛拖拉貨櫃（tractor-trailer）內。官員說，在Sierra Blanca邊境巡邏人員16日在I-10檢查站進行交通檢查時，看見這輛拖拉車。

K-9警犬搜索小組在進行非侵入檢查時發現異樣，巡邏人員對該車進行近一步檢查，發現49名來自巴西、厄瓜多爾、薩爾瓦多、宏都拉斯、瓜地馬拉、墨西哥和秘魯的非法移民藏匿其中。

當局稱，拖拉貨櫃駕駛員是擁有簽證者，已交由國土安全調查局（Homeland Security Investigations）進行移送法辦。

在德州其他地方，日前也有大批移民在德里歐市(Del Rio)橋下成立營地。德州共和黨籍眾議員August Pfluger 18日告訴Fox新聞稱，在這種惡劣條件下，收容主要為來自海地的1萬5000名移民。

自上任以來，拜登政府一直面臨移民激增問題，7月與8月，移民人入每個月達20萬人。

政府指責前總統川普政府終止合法庇護途徑，與此同時，共和黨人將邊境紊亂，歸咎於拜登逆轉川普時代的移民政策。

德州邊境巡邏隊查獲一起人口走私案，發現49名來自巴西等七個國家的無證移民，被藏匿...
德州邊境巡邏隊查獲一起人口走私案，發現49名來自巴西等七個國家的無證移民，被藏匿於一輛拖拉貨櫃內（CBP）

非法移民 邊境 拜登

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