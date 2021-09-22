休士頓台大校友會 線上歌舞會慶中秋

台大校友會舉辦賞月享樂、歌舞慶中秋活動。（台大校友會提供）

休士頓 台大校友會「雙十中秋賞月」活動，將於9月25日(周六)下午3時在休士頓華僑文教中心舉行，結合實體演出和線上直播，讓民眾不受限於地域和疫情 ，闔家觀賞同樂。

休士頓台灣 大學校友會表示，校友會邀請台灣留學生和僑胞分享歌舞天賦，並與東風樂團合作，帶來一系列豐富精采的音樂表演節目，歡迎僑胞準時上線收看，同慶中秋。直播連結 https://youtu.be/kltxZdOt_xI

校友會準備的精采的節目，包括「鄉音、鄉情」單元以長笛和鋼琴重新詮釋校園金曲「望春風」和「採茶歌」；「外省人唱台灣歌」單元，由身為外省人的朱喜善以打竹板形式回味台灣童謠「天黑黑」和「農家曲」；「星宇奇航」單元呼應中秋月夜，帶來吉他彈唱「飛向月球」、「木星之淚」；還有D&L Dance的動感浪漫拉丁舞和高中舞團的時空之旅現代舞。「人生海海」單元由校友會與東風樂團合作，呈現從追尋夢想到尋覓真愛的華語主打歌 「沙漠駱駝」、「不是因為天氣晴朗才愛你」、「恰似你的溫柔」和「帥到分手」。最後由東風樂團帶來華語金曲串燒，營造一個溫馨又熱鬧的中秋慶典。

活動相關詳情可電郵 NTUAAH ([email protected]) 洽詢。