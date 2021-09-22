我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯大外交戰：習近平諷「普世民主」與拜登的新冷戰

德州夫妻為保護孩子「戴口罩」 被餐館老闆趕出去

休士頓台大校友會 線上歌舞會慶中秋

【休士頓訊】
台大校友會舉辦賞月享樂、歌舞慶中秋活動。（台大校友會提供）
台大校友會舉辦賞月享樂、歌舞慶中秋活動。（台大校友會提供）

休士頓台大校友會「雙十中秋賞月」活動，將於9月25日(周六)下午3時在休士頓華僑文教中心舉行，結合實體演出和線上直播，讓民眾不受限於地域和疫情，闔家觀賞同樂。

休士頓台灣大學校友會表示，校友會邀請台灣留學生和僑胞分享歌舞天賦，並與東風樂團合作，帶來一系列豐富精采的音樂表演節目，歡迎僑胞準時上線收看，同慶中秋。直播連結 https://youtu.be/kltxZdOt_xI

校友會準備的精采的節目，包括「鄉音、鄉情」單元以長笛和鋼琴重新詮釋校園金曲「望春風」和「採茶歌」；「外省人唱台灣歌」單元，由身為外省人的朱喜善以打竹板形式回味台灣童謠「天黑黑」和「農家曲」；「星宇奇航」單元呼應中秋月夜，帶來吉他彈唱「飛向月球」、「木星之淚」；還有D&L Dance的動感浪漫拉丁舞和高中舞團的時空之旅現代舞。「人生海海」單元由校友會與東風樂團合作，呈現從追尋夢想到尋覓真愛的華語主打歌 「沙漠駱駝」、「不是因為天氣晴朗才愛你」、「恰似你的溫柔」和「帥到分手」。最後由東風樂團帶來華語金曲串燒，營造一個溫馨又熱鬧的中秋慶典。

活動相關詳情可電郵 NTUAAH ([email protected]) 洽詢。

台灣 休士頓 疫情

上一則

夏樂看板／9•24至9•26夏樂市公園節

下一則

到美京華人活動中心完全接種 送50元禮卡

延伸閱讀

手機照片沒刪乾淨 亞裔警員參與國會山莊暴動漏餡

手機照片沒刪乾淨 亞裔警員參與國會山莊暴動漏餡

2000張票48小時售罄 洛縣民眾搶著在此過中秋

2000張票48小時售罄 洛縣民眾搶著在此過中秋
北加州中文學校教中秋 傳揚中華文化

北加州中文學校教中秋 傳揚中華文化
中國中秋長假小旅行創高峰 環球影城帶動北京最受歡迎

中國中秋長假小旅行創高峰 環球影城帶動北京最受歡迎
爾灣松柏會慶中秋 市長、華裔市議員同歡

爾灣松柏會慶中秋 市長、華裔市議員同歡
芝華埠中秋嘉年華 贈500耆老中秋禮袋

芝華埠中秋嘉年華 贈500耆老中秋禮袋

熱門新聞

遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
凱莉庫克(Kelly Cook)的母親Karra Harwood為女兒在Go Fund Me網站募款，目前已募得20551美元。取自Go Fund Me網站/Karra Harwood提供

被反疫苗母親傳染新冠 4歲女童病故 弟妹接連中招

2021-09-13 18:39
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

德州小鎮透明廁所 令人又羞又愛

2021-09-18 15:31

超人氣

更多 >
川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%
恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤
目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑
聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰
紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助