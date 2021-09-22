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「後院有不明腳印」…無證客湧入 邊界居民憂心

編譯組／綜合報導
聯邦邊境保護局無力攔阻無證客越界，令居民感到惶恐。(CBP網頁)
聯邦邊境保護局無力攔阻無證客越界，令居民感到惶恐。(CBP網頁)

FOX電視台報導，聯邦海關與邊境保護局（US Customs and Border Protection，CBP）一名特工的妻子，也是德州房主的安德森（Alison ANderson）20日抨擊拜登（Biden）政府邊境政策，指出在移民激增的情況下，住在邊境的居民感到非常糟糕，是「人道主義和安全的危機」。

過去幾天，在德州德里歐國際大橋（International Bridge in Del Rio）擠滿數千移民，大多來自海地。至15日，橋下人數累積至4000人，17日激增至1萬1000多人。

住在德里歐市(Del Rio)的安德森20日在Fox & Friends節目上說，「德州居民並未得到拜登政府支持。」

「這是一場邊境危機，也是場人道主義、健康與安全危機」她說，「我們城鎮、社區、公民與公共安全相關單位、部隊等，沒人獲得政府支持。」

「我想問一下，當1萬3000人發現將要被驅逐，會發生什麼事？我們的執法機構準備好，阻止他們在鎮上洩憤嗎？」她直言，在不斷惡化的邊境危機中，擔心三名子女安全。

安德森也抱怨大批無證移民湧入已影響到她家人和附近居民的生活，包括不明人士出現在房子四周，後院有不明人士留下的腳印，且有人半夜在女兒臥室窗戶下走動等，「非常可怕」。

目前尚不清楚為何在短時間內累積如此龐大的移民，儘管許多海地人，已聚集在墨西哥一側的營地，與聖地牙哥對面的蒂華納（Tijuana），等待時機試圖進入美國。

CBP表示，目前正關閉墨西哥Ciudad Acuna邊境站，以應對緊急安全和保安需求。

美國在21日，遣返在德州邊境城鎮紮營的海地人，並試圖以大規模武力阻止其他人從墨西哥越過邊境。

根據海地官員，已有超過320名移民乘坐三趟班機抵達太子港，預計21日有另外六個航班。一名官員透露，美國計畫自22日起，每日提供七班驅逐航班。

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